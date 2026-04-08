در پی توافق آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، چهارشنبه ۱۹ فروردین از این توافق استقبال کرد و گفت پکن از تلاش‌های پاکستان در این زمینه حمایت می‌کند.

او با تاکید بر اینکه چین بر دستیابی به ثبات بلندمدت در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه از مسیر دیپلماسی تاکید دارد، افزود پکن برای «تحقق آتش‌بس و حل‌وفصل سیاسی مناقشه»، تلاش کرده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بامداد ۱۹ فروردین از یک آتش‌بس موقت و مشروط به «بازگشایی کامل، فوری و ایمن تنگه هرمز» خبر داد .

او این توافق را «یک پیروزی کامل و بی‌نقص» توصیف کردو گفت در مقابل، واشینگتن حملات خود علیه جمهوری اسلامی را برای دو هفته متوقف خواهد کرد.

روزنامه نیویورک‌تایمز نیز ۱۹ فروردین به نقل از سه مقام ایرانی گزارش داد جمهوری اسلامی علاوه بر تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، تحت تاثیر فشارهای چین نیز به این توافق تن داده است.

بر اساس این گزارش، پکن که نگران پیامدهای اقتصادی تهدیدهای آمریکا برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در ایران بوده است، تهران را به انعطاف بیشتر در مذاکرات ترغیب کرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام درگیر در مذاکرات گزارش داد با نزدیک شدن به مهلت تعیین‌شده، دولت چین و جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، در دستیابی به توافق نقش داشته‌اند.

چین که بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر روابط اقتصادی خود را با تهران و هم‌زمان با کشورهای حوزه خلیج فارس حفظ کرده است .

به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، سهم صادرات نفت ایران به چین از حدود ۳۰ درصد در یک دهه پیش به نزدیک کل صادرات این کشور رسیده است.

تحلیل‌گران می‌گویند همین وابستگی متقابل اقتصادی، انگیزه‌ای برای پکن ایجاد کرده تا در لحظات پایانی، جمهوری اسلامی را به پذیرش آتش‌بس موقت سوق دهد.

پاکستان، میانجی نهایی

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، بامداد ۱۹ فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدانشان با برقراری آتش‌بس فوری «در همه مناطق، از جمله لبنان» موافقت کرده‌اند و این آتش‌بس «از همین لحظه» اجرایی می‌شود.

او در ادامه از هیات‌های مذاکره‌کننده آمریکا و جمهوری اسلامی دعوت کرد که جمعه ۲۱ فروردین برای دستیابی به توافقی نهایی با هدف حل و فصل همه اختلاف‌ها، به اسلام‌آباد بروند.

پاکستان که روابط نزدیکی با تهران دارد، یکی از کانال‌های اصلی انتقال پیشنهاد آتش‌بس موقت بوده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، در مذاکرات جمعه میان تهران و واشینگتن، هیات جمهوری اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و هیات آمریکایی به ریاست ونس، شرکت خواهند کرد.

خبرگزاری تسنیم این موضوع را که سرپرست تیم جمهوری اسلامی قالیباف است تکذیب کرده و نوشته است هنوز روشن نیست نماینده تهران در این مذاکرات چه کسی خواهد بود.

۱۸ فروردین و پیش از برقرار شدن آتش‌بس موقت، یک مقام پاکستانی به رویترز گفت در صورت گسترش جنگ، این کشور بر اساس تفاهمنامه دفاعی، در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد.