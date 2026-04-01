الجزیره به نقل از وزارت بهداشت لبنان نوشت که تعداد کشته‌شدگان دو حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت در روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین به هفت نفر و تعداد زخمی‌ها به ۲۴ نفر افزایش یافته است.

این خبر پس از آن منتشر شد که خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که یکی از حملات به یک وسیله نقلیه در منطقه خلده و حمله دوم به چند وسیله نقلیه در منطقه جناح اصابت کرده است.

حملات اسرائیل به لبنان از دوم مارس تاکنون بیش از ۱۲۰۰ کشته بر جای گذاشته و ۱.۲ میلیون نفر را آواره کرده است.