فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، گزارش‌های رسانه‌ها درباره حمله هوایی آمریکا به یک سالن ورزشی و منطقه‌ای مسکونی در شهر لامرد، در نیمه جنوبی استان فارس، را «نادرست» خواند و نوشت که ابعاد و شکل ظاهری موشک دیده شده در تصاویر انفجار با موشک کروز هویزه، ساخت جمهوری اسلامی مطابقت دارد.

در این بیانیه که بامداد چهارشنبه ۱۲ فروردین با امضای سخنگوی سنتکام منتشر شد، آمده است: «نیروهای آمریکایی در روز نخست عملیات «خشم حماسی» در هیچ زمانی به شهر لامِرد یا هیچ نقطه‌ای در شعاع ۳۰ مایلی آن حمله نکرده‌اند.»

ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه شبکه خبری اِن‌بی‌سی نوشت که پس از راستی‌آزمایی یک ویدیو از انفجاری در شهر لامرد نتیجه گرفته است که در نخستین روز عملیات خشم حماسی ویدئویی یک موشک آمریکایی به یک زمین ورزشی در نزدیکی یک مدرسه اصابت کرد، به گوی بزرگی از آتش نارنجی بدل شد و ترکش‌هایی را به محدوده‌ای که معمولا محل حضور دانش‌آموزان است، پرتاب کرد.

ان‌بی‌سی همچنین نوشت که موشک دیده‌شده در این ویدئو احتمالا از نوع «موشک حمله دقیق» (PrSM) است.

در بیانیه سنتکام در این باره آمده است: «تصاویر ویدئویی منتشرشده در رسانه‌ها که مدعی دخالت آمریکا هستند، موشک «حمله دقیق» (PrSM) را نشان نمی‌دهند. طول این نوع موشک حدود ۱۳ فوت است، در حالی که مهماتی که در این ویدئو دیده می‌شود تقریبا دو برابر این اندازه است و از نظر ابعاد و شکل ظاهری با موشک کروز «هویزه» ایران مطابقت دارد.»

سنتکام تاکید کرده است که آمریکا، برخلاف حکومت ایران که بیش از ۳۰۰ بار به مناطق غیرنظامی در کشورهای همسایه حمله کرده است، غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.