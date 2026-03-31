در پی تشدید تنش‌ها پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه، منابع آگاه ایران‌اینترنشنال سه‌شنبه ۱۱ فروردین از بازداشت و برخورد گسترده با شبکه‌های مالی وابسته به سپاه پاسداران در امارات خبر دادند.

بر اساس این اطلاعات، ده‌ها صراف فعال در این کشور که با نهادهای مالی جمهوری اسلامی، از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، همکاری داشته و در انتقال منابع مالی برای آنان نقش ایفا می‌کردند، بازداشت شده‌اند.

بنا بر این اطلاعات، فعالیت شرکت‌های مرتبط با این افراد نیز متوقف و دفاتر آن‌ها تعطیل شده است.

به گفته منابع مطلع، مقام‌های اماراتی علاوه بر بازداشت‌ها، برای شماری دیگر از صراف‌ها احضاریه صادر کرده‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند خاک این کشور را ترک کنند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که همزمان با افزایش حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی، پیش‌تر نیز ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود شماری از شهروندان ایرانی مقیم امارات که در خارج از این کشور به سر می‌بردند، با ابطال ویزای اقامت خود مواجه شده‌اند .