شهر فرانکفورت آلمان نخستین «جایزه اروپایی کلیسای پاول برای دموکراسی» را به مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان، اهدا کرد.

مایک یوزف، رییس شورای شهر فرانکفورت، درباره اهدای این جایزه گفت: «اهدای جایزه به مسیح علی‌نژاد در راستای توجه به حقوق زنان و مبارزه برای دموکراسی و آزادی بوده است».

مایک یوزف، رییس شورای شهر فرانکفورت که عضو هیئت امنای انتخاب برنده بوده، گفت گزینه‌های زیادی برای این جایزه مطرح بودند؛ از روسای جمهوری گرفته تا جنبش‌ها و ابتکارهای جهانی.

اما در نهایت، هیئت داوران با اجماع کامل مسیح علی‌نژاد را انتخاب کرد.