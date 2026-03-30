مایکل براون، مدیر پیشین واحد نوآوری دفاعی پنتاگون، در مقاله‌ای در نشریه فوربس از جنگ ایران به‌عنوان اولین جنگ مبتنی بر هوش مصنوعی یاد کرد و گفت این نبرد، ماهیت و شکل جنگ در آینده را تغییر خواهد داد.

او افزود این جنگ بزرگ‌ترین عملیات نظامی ایالات متحده از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ محسوب می‌شود، اما نخستین جنگ آمریکا است که در آن هوش مصنوعی، سامانه‌های خودکار و فناوری‌های تجاری نه نقشی مکمل بلکه نقشی اصلی را ایفا می‌کنند.

