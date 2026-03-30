بحرین از رهگیری ۱۸۲ موشک و ۳۹۸ پهپاد جمهوری اسلامی خبر داد
ارتش بحرین اعلام کرد تاکنون ۱۸۲ موشک و ۳۹۸ پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است.
ارتش بحرین اعلام کرد تاکنون ۱۸۲ موشک و ۳۹۸ پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است.
رسانه حقوق بشری هرانا از کشته شدن علیرضا جعفری که بهعنوان کودکسرباز در ایست بازرسی اتوبان ارتش مستقر شده بود، خبر داد.
جعفری دانشآموز کلاس پنجم ابتدایی بود.
پگاه بنیهاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شيكاگو، در این رابطه توضیح میدهد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشستی خبری اعلام کرد از زمان آخرین دور مذاکرات تاکنون، هیچ گفتوگوی مستقیمی با ایالات متحده انجام نشده است.
به گفته او، پیامهایی درباره تمایل آمریکا به مذاکره از طریق واسطههایی از جمله پاکستان دریافت شده است.
او ادامه داد درخواستهای ایالات متحده که از طریق میانجیها منتقل شده، «زیادهخواهانه، غیرواقعبینانه و غیرمنطقی» بودهاند.
بقایی افزود دستگاه «دیپلماسی» همراه با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «وظایف خود را پیش میبرند».
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، از توافقهای «تاریخی» در زمینه همکاریهای امنیتی و پدافند هوایی با کشورهای حوزه خلیج فارس که در جریان سفر منطقهای اخیر او به دست آمد، استقبال کرد.
او در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «اینها توافقهایی تاریخی در زمینه همکاری راهبردی در حوزه فناوریهای نظامی هستند.»
زلنسکی افزود کییف پیش از این چنین توافقهایی با کشورهای منطقه نداشته است.
محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در نشست اسلامآباد بر لزوم گفتوگو برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید کرد.
او همچنین از آمادگی اسلامآباد برای میزبانی از مذاکرات احتمالی واشینگتن و تهران خبر داد.
جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
مایکل براون، مدیر پیشین واحد نوآوری دفاعی پنتاگون، در مقالهای در نشریه فوربس از جنگ ایران بهعنوان اولین جنگ مبتنی بر هوش مصنوعی یاد کرد و گفت این نبرد، ماهیت و شکل جنگ در آینده را تغییر خواهد داد.
او افزود این جنگ بزرگترین عملیات نظامی ایالات متحده از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ محسوب میشود، اما نخستین جنگ آمریکا است که در آن هوش مصنوعی، سامانههای خودکار و فناوریهای تجاری نه نقشی مکمل بلکه نقشی اصلی را ایفا میکنند.
