تشییع جنازه فرمانده کشتهشده نیروی دریایی سپاه ۱۱ فروردین برگزار میشود
سپاه پاسداران استان هرمزگان اعلام کرد تشییع جنازه علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، سهشنبه ۱۱ فروردین در بندرعباس برگزار خواهد شد.
سازمان لیگ فوتبال ایران در بیانیهای اعلام کرد در جلسهای با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، مقرر شد ادامه مسابقات لیگبرتر بهصورت متمرکز در یکی از استانهای کشور و از اوایل اردیبهشت آغاز شود. سازمان لیگ اعلام کرد با توجه به شرایط حاکم، استان محل برگزاری مسابقات را انتخاب میکند
روز گذشته مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، در اینباره گفت: «۶۲ بازی لیگ برتر باقی مانده و ما باید دوباره لیگ را شروع کنیم تا قهرمان و نایبقهرمان مشخص شوند. از AFC یک تا دو ماه وقت گرفتیم.»
او گفت: «در حال طراحی هستیم که زندگی را با شرایط جنگی ادامه بدهیم. به باشگاهها نامه زدیم که ممکن است بهزودی لیگ شروع شود و آنچه مسلم است، لیگ در یک استان برگزار خواهد شد.»
مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران پس از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی معلق شد. در پی این حملات، بسیاری از مسابقات ورزشی در خاورمیانه به تعویق افتاد.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، ساختمانی را در خیابان غیاثیپور شمالی واقع در نارمک تهران نشان داد که طبقه بالایی آن، ۱۲ اسفند هدف قرار گرفته بود.
به گفته این شهروند، هدف حمله منزل یک قاضی دادگاه انقلاب بود.
یک مقام عراقی تایید کرد نیروهای حشدالشعبی طی سه روز گذشته «کاروانهایی از کمکهای نقدی و غیرنقدی» به ایران ارسال کردهاند.
تصاویر حضور این نیروها در آبادان انتقادات و نگرانی شهروندان را به دنبال داشته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جعفر جاویدی، معترض ۲۹ ساله، ۱۸ دیماه هنگام کمک به مجروحان با شلیک نیروهای سرکوبگر در مشهد کشته شد.
به گفته شاهدان، پس از اصابت گلوله به جاویدی، یک آتشنشان به نام حمید مهدوی که خود او نیز ساعاتی بعد کشته شد، او را بر دوش گرفت و از محل دور کرد.
فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره جزییات این خبر توضیح میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در اظهارنظری جدید، بار دیگر بر موفقیت عملیات نظامی آمریکا در ایران تاکید کرد و گفت: «تغییر در رژیم ایران رخ داده است.»
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این باره توضیح میدهد.