بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، جعفر جاویدی، معترض ۲۹ ساله، ۱۸ دی‌ماه هنگام کمک به مجروحان با شلیک نیروهای سرکوبگر در مشهد کشته شد.

به‌ گفته شاهدان، پس از اصابت گلوله به جاویدی، یک آتش‌نشان به نام حمید مهدوی که خود او نیز ساعاتی بعد کشته شد، او را بر دوش گرفت و از محل دور کرد.

فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، درباره جزییات این خبر توضیح می‌دهد.