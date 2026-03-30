شرکت یونیلِوِر به دلیل مشکلات ناشی از جنگ ایران کلیه استخدامهای خود را معلق کرد
شرکت یونیلور که محصولاتی چون صابون دُو را تولید میکند به دلیل مشکلات ناشی از بحران در خاورمیانه استخدام های خود را در سراسر جهان برای سه ماه به حالت تعلیق در آورد.
در یادداشتی که خبرنگار رویترز آن را دیده، به کارکنان این شرکت گفته شده تصمیم با توجه به مسائل مربوط به جنگ ایران گرفته شده است.
به نوشته رویترز، بالا رفتن قیمت سوخت تاثیر خود را روی محصولات دیگر از جمله مواد پتروشیمی گذاشته است. به نوشته این خبرگزاری، مجموعههای تجاری و خدماتی، از شرکتهای هواپیمایی گرفته تا فروشندگان خرد را به دلیل تاثیر جنگ ایران با مشکلات روبرو شدهاند.