ترامپ: در حال انجام مذاکرات جدی با «رژیم جدید» ایران هستیم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال گفت: «آمریکا در حال انجام مذاکرات جدی با یک حکومت جدید و معقولتر است تا به عملیات نظامی ما در ایران پایان دهد. پیشرفت زیادی حاصل شده است.»
او افزود: «اگر به هر دلیلی توافق بهزودی حاصل نشود، که احتمالا خواهد شد، و اگر تنگه هرمز فورا برای تجارت باز نشود، ما اقامت "دلپذیر" خود در ایران را با منفجر کردن و نابودی کامل تمام نیروگاههای برق، چاههای نفت و جزیره خارک (و احتمالا تمام تاسیسات آبشیرینکن) به پایان خواهیم رساند؛ تاسیساتی که تا این لحظه عمدا هدف قرار ندادهایم.»
ترامپ ادامه داد: «این اقدام در واکنش به کشته شدن بسیاری از سربازان ما و دیگر افراد به دست ایران در طول ۴۷ سال "حکومت ترور" رژیم پیشین انجام خواهد شد.»