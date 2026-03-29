حملات به منطقه هروی تهران
مخاطبان ایران اینترنشنال از وقوع سه انفجار مهیب در محدوده هروی تهران در صبح یکشنبه خبر دادند.
یک از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی، از حمله به منطقهای در حوالی شهرک اداری شهریار واقع در استان تهران در شامگاه شنبه هشتم فروردین خبر داد.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، مشاهدات خود را از حملات به مناطق مختلف کشور گزارش کردند:
صدای انفجار شدید ساعت ۰۶:۳۰ بامداد یکشنبه از محدوده کوه لار در نزدیکی روستای زروان در استان فارس شنیده شد.
حوالی سپاهانشهر اصفهان ساعت ۰۲:۳۰ بامداد یکشنبه با بمبهای سنگین هدف قرار گرفت.
صدای پنج انفجار ساعت ۰۷:۲۰ یکشنبه در مناطق شرق تهران شنیده شد. همچنین صدای دو انفجار صبح یکشنبه در ولنجک به گوش رسید.
ساعت ۰۷:۲۰ دو انفجار نسبتا شدید در محدوده زندان اوین گزارش شد.
یک نقطه در محدوده لتینگان نوشهر ساعت ۰۷:۲۶ صبح یکشنبه هدف قرار گرفت.
وحید آنلاین نیز گزارش داد در تهران، صدای انفجار در زعفرانیه، الهیه، ولنجک، بهار شیراز، یوسفآباد، حکیمیه، اتوبان بابایی، نارمک، پیروزی، مجیدیه، افسریه، مسعودیه و شهرری شنیده شد.
تصاویر ارسالی به ایراناینترنشنال در بیستونهمین روز جنگ از تردد خودروهایی با پرچم عراق در خرمشهر حکایت دارد. همزمان، بررسی دهها پیام از سراسر ایران، از زنجیرهای از حملات در بامداد ۸ فروردین و موج دیگر در خلال ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر با توزیع جغرافیایی گسترده خبر میدهد.
بر اساس ویدیویی که یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از خرمشهر ارسال کرد، دستکم دو ماشین که به نظر میرسد وانت تویویا و حامل تجهیزات نظامی باشند، با پرچم عراق در این شهر دیده میشوند. همزمان ویدویی در رسانههای اجتماعی منتشرشد که نشان میداد کاروانی از خودروهای مشابه نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی با پرچم عراق و جمهوری اسلامی در حال حرکت بهسوی ایران هستند.
پیش از این در جریان کشتار دیماه، جمهوری اسلامی بهطور گسترده از نیروهای حشدالشعبی برای کشتن شهروندان ایرانی استفاده کرده بود. در هفتههای گذشته نیز نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، از جمله حشدالشعبی، حملاتی را علیه پایگاههای ایالات متحده در این کشور و همینطور اقلیم کردستان پیاده کردهاند.
افزون بر این، بررسی دهها پیام شهروندان از نقاط مختلف ایران از الگوی زمانی متمرکز بر ساعات بامدادی و پس از آن دور دیگری از حملات از ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر با توزیع جغرافیایی گسترده حکایت دارد؛ الگویی که از تهران و البرز تا اصفهان، خوزستان و بوشهر امتداد دارد و از هماهنگی و گستردگی عملیات خبر میدهد.
تهران
در تهران، الگوی اصلی پیامها بر تمرکز حملات در فاصله حدود ۱ تا ۲:۳۰ بامداد دلالت دارد. گزارشها از انفجار در اوین، کامرانیه و فرمانیه در شمال و شمالشرق شهر آغاز میشود و بعد به زعفرانیه، بلوار ارتش، دیباجی جنوبی، قنات کوثر، شهرک امید، شمالغرب تهران، شهرک غرب، سعادتآباد و شهرک نفت میرسد.
در چند مورد، شهروندان علاوه بر صدای انفجار، از شلیک پدافند، پرواز جنگنده در ارتفاع پایین و نیز قطع کامل برق یا قطع و وصل برق خبر دادهاند.
در گزارشهای بعدی، نقاط دیگری چون سوهانک، ارتفاعات شمال تهران، حکیمیه و لویزان هم به این فهرست اضافه میشود؛ موضوعی که نشان میدهد حملات در تهران به یک یا دو نقطه محدود نبوده و پهنهای وسیع از شرق، شمال، شمالشرق، غرب و شمالغرب پایتخت را در بر گرفته است.
پیامهای دریافتی درباره حملات در تهران در بعد از ظهر هشتم فروردین کاهش داشت که از شنیده شدن صدای انفجاری شدید بهحدی که شیشهها را لرزاند در شرق تهران خبر میدهد.
البرز
بر اساس پیامهای دریافتی، استان البرز یکی از کانونهای حملات در هشتم فروردین بود. در این استان پیامهای زیادی از کرج، شاهینویلا، باغستان، مهرشهر، گلشهر، سهیلیه و هشتگرد دریافت شد. در نخستین ساعات بامداد، شهروندان از قطع برق در شاهینویلا و باغستان و سپس شنیده شدن صدای انفجار خبر دادهاند. حملات در این استان همزمان با موج حملات به تهران اوج گرفت.
حوالی ۲ بامداد گزارشهایی مبنی بر چندین همزمان در سهیلیه همزمان با پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین گزارش شده و در هشتگرد نیز از حمله به یک پایگاه در فاز ۷ شهر جدید هشتگرد و پرواز چند بالگرد پس از آن دریافت شد.
پیامهای دریافتی از استان البرز نشان میدهد که حملات به بخشهای مختلف این استان همجوار پایتخت بیش از آنکه صرفا امتداد صدای انفجارهای تهران باشد، بهعنوان یک محور مستقل از حملات در حاشیه غربی تهران بود.
اصفهان
تراکم و شدت پیامهای شهروندان اصفهانی در بیستونهمین روز جنگ نشان میدهد که این شهر مانند روزهای گذشته یکی از مراکز اصلی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل بود.
گزارشها از حدود ۱:۳۰ بامداد آغاز شد. برخی پیامها از بیش از ۴۰ انفجار در سطح شهر خبر دادند. شهروندان بهطور مشخص از هدف قرار گرفتن توپخانه در خیابان ارتش، منطقه فرحآباد و اراضی نظامی خبر دادهاند و در پیام دیگری نیز به یک انفجار شدید در «توپخانه ارتش در محدوده سهراه سیمین» اشاره شده است.
همچنین در شاهینشهر نیز صدای چند انفجار و پرواز جنگندهها گزارش شده و در شهرضا در ساعت حدود ۶:۳۰ صبح از شنیده شدن صدای جنگنده و انفجار در محدوده پادگان ثارالله همراه با بلند شدن دود سیاه خبر رسیده است.
مجموعه این پیامها نشان میدهد اصفهان نه فقط در موج نخست شبانه، بلکه تا صبح نیز یکی از کانونهای اصلی حملات بود.
خوزستان
شهروندان آبادانی با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از حملاتی در محدوده فلکه الفی در ابتدای محله بریم خبر دادند که سبب لرزش خانهها شد. پیامهای شهروندان از اهواز نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار و پرواز جنگندهها در بامداد شنبه خبر میدهد.
شهروندان هفتکل، دومین شهر نفتی ایران در ۹۰ کیلومتری اهواز، از شنیده شدن صدای جنگنده و دو انفجار خبر در حوالی ۹ صبح شنبه خبر دادند.
پیامهای دریافتی از شادگان، شهری در ۱۱۰ کیلومتری اهواز، هم پرتاب متعدد موشک خبر میدهد.
بوشهر
پیام های دریافتی از استان بوشهر، از الگوی زمانی متفاوت با دیگر شهرها حکایت دارد؛ حملههای هوایی به این شهر فقط به شب محدود بود و ظهر و بعدازظهر نیز ادامه داشت.
در برازجان، دومین شهر بزرگ استان بوشهر، گزارشهایی از آغاز حملات سنگین پیش از بامداد شنبه به حوالی پایگاه سپاه دریافت شد و در نخستین دقایق بامداد، گزارشهایی مبنی بر شنیده شدن صدای جنگندهها و دستکم دو انفجار حوالی سایت موشکی به دست ایراناینترنشنال رسید.
پیامهای دریافتی از شهروندان ساکن بوشهر حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر از هدف قرار گرفتن احتمالی پایگاه ششم شکاری حکایت داشت.
در چند پیام دیگر نیز تاکید شده بود که انفجارهای پیاپی در این شهر از صبح تا ساعت ۲ ظهر ادامه داشت و شدت آنها در حوالی پایگاه هوایی بوشهر بیش از دیگر مناطق بود.
دادههای دریافتی ایراناینترنشنال نشان میدهد بوشهر در موج دوم حملات شنبه هشتم فروردین، یعنی در بازه ۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر، نسبت به دیگر نقاط کشور هدف حملات بیشتری قرار گرفت.
دیگر استانها
پیامهای دریافتی از استانهای فارس، کرمان، لرستان، همدان، گیلان و مرکزی از الگوی پراکندگی سراسری حملات پشتیبانی میکند.
شهروندان شیرازی حوالی ۱۰ صبح و سپس ۱۵:۳۵ گزارشهایی از انفجار، پرواز جنگنده ارسال کردند.
در بم ابتدا در حدود ۱۱ صبح چند انفجار و لرزش زمین گزارش شد و بعد در ساعت یک بعد از ظهر گزارشهایی از شنیده شدن صدای پدافند از این شهر دریافت شد.
در بروجرد، از هدف قرار گرفتن یک مهمانسرا در روستای قلعهشمسا و اصابت موشک در محدوده ابتدای جاده دانشگاه خبر رسید.
شهروندان همدان و اسدآباد نیز از پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین، حضور مکرر آنها از شب قبل و ورود پهپادها برای شناسایی در جمعه شب خبر دادند.
شهروندان گیلانی نیز از مشاهده پهپاد در چوکا و شنیده شدن صدای جنگنده در چابکسر گزارش دادند.
پیامهای دریافتی از اراک نیز از پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین حوالی ساعت سهونیم بعدازظهر و سپس انفجارهایی «سنگین» حکایت دارند.
مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از کشور گزارش دادند بهدلیل فعالیتهای خود علیه جمهوری اسلامی، با فشارهای امنیتی مواجه شدهاند. سایر پیامهای رسیده نیز از ادامه بمباران و فضای امنیتی در دستکم ۱۳ استان ایران حکایت دارند.
برخی مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از ایران جمعه هفتم فروردین از دریافت تماسهای تهدیدآمیز و مشکوک خبر دادند.
یکی از مخاطبان گفت: «امروز با پدر من و پدر همسرم از اطلاعات تماس گرفتند و تهدید کردند که اگر پای ما به ایران برسد، برایمان بد خواهد شد، چون علیه جمهوری اسلامی پست و استوری مینویسیم.»
او افزود: «همچنین تهدید کردند اموالمان مصادره خواهد شد. ما در آلمان ساکن هستیم.»
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین نشان میدهد به برخی شهروندان، پیامکهایی با مضمون تهدید به مصادره اموال در صورت فعالیت علیه حکومت ارسال شده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از کشور گفت: «پیام تهدیدآمیز و اخطار برای شماره تلفن ایران ما که داخل ایران نزد اقوام هست، آمده که اگر در فعالیتهای علیه رژیم (راهپیمایی خارج از ایران، گذاشتن پست، لایک پستی علیه رژیم، فالو کردن دشمنان و یا ابراز هر نظری علیه رژیم) شرکت کنیم، اموال ما مصادره میشود.»
شماری دیگر از شهروندان داخل ایران نیز از تهدیدهای تلفنی و پیامکی و نیز مشکلات مالی ناشی از قطع اینترنت خبر دادند.
ادامه حملات در ۱۳ استان ایران
مخاطبان ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف ایران هفتم فروردین از وقوع انفجار، پرواز جنگندهها، برپایی ایستهای بازرسی و افزایش حضور نیروهای نظامی و امنیتی در دستکم ۱۳ استان خبر دادند.
آذربایجان شرقی
بر اساس این پیامها، در تبریز از ساعت ۰۲:۰۰ بامداد صدای انفجار در منطقه یاغچیان شنیده شد و حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد پژوهشکده رانشگرهای فضایی در منطقه میرداماد هدف قرار گرفت.
مخاطبان همچنین از پرواز مداوم جنگندهها و وقوع انفجار در شرق این شهر خبر دادند.
تهران
طبق گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شامگاه پنجشنبه جنگندهها بر فراز شهر تهران پرواز کردند و ساکنان منطقه چیتگر از شنیده شدن صدای انفجار و لرزش در اطراف دریاچه خبر دادند.
بامداد جمعه نیز حوالی ساعت ۰۳:۱۰ و ۰۴:۱۰ صدای انفجار در مناطق چیتگر و کوهک گزارش شد.
برخی مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی بیت رهبری خبر دادند.
در خیابان بهشتی و محدوده سردار جنگل، حضور خودروهای زرهی و جابهجایی نیروهای یگان ویژه گزارش شد. همچنین جنگندهها بر فراز شهرری پرواز کردند.
گزارش دیگری حاکی است در اسلامشهر بین ساعت ۰۴ تا ۰۴:۳۵ بامداد جمعه، صدای چند انفجار به گوش رسید.
البرز
پیامهای رسیده از کرج حاکی است بین ساعت ۰۳ تا ۰۴:۳۰ بامداد صدای انفجارهای شدید در مهرشهر، عظیمیه، شاهینویلا، مهرویلا، ولیعصر و گلشهر شنیده شد.
در هشتگرد نیز ساعت ۰۴:۰۰ بامداد دو انفجار شدید رخ داد.
اصفهان
مخاطبان ایراناینترنشنال از چندین انفجار در ساعات ۰۳:۲۵، ۰۳:۳۰ و ۰۳:۴۵ بامداد در نقاط مختلف شهر اصفهان از جمله سپاهانشهر و سهراه سیمین خبر دادند.
حوالی ساعت ۰۶:۳۰ صبح صدای شدید جنگندهها همراه با لرزش در شهر گزارش شد.
گزارش دیگری حاکی است جمعه صبح در شهرضا انفجار شدیدی رخ داد که باعث لرزش خانهها شد.
خراسان رضوی، همدان، بندرعباس و یزد
در نیشابور ساعت ۰۴:۳۹ صبح صدای پرواز جنگندهها گزارش شد.
در مشهد بین ساعت ۰۶ تا ۰۷ صبح چندین انفجار همراه با صدای جنگنده و پدافند به گوش رسید.
در بندرعباس و یزد، مخاطبان از استقرار ایستهای بازرسی در ورودی شهرها خبر دادند.
در فارسان استان چهارمحال و بختیاری نیز تخریب مراکز اطلاعات و سپاه گزارش شد.
بر اساس روایتهای مردمی از همدان، خوابگاه دخترانه ریحانه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تخلیه و اتاقها برای استقرار نیروهای بسیجی خالی شده است.
یکی از مخاطبان گفت وسایل دانشجویان در پلاستیکهای زباله قرار گرفته است.
شیراز و خوزستان
بر پایه پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، بعدازظهر جمعه در شیراز صدای جنگنده و یک انفجار مهیب شنیده شد.
همچنین ساعت ۱۵:۴۵ در اهواز صدای پنج انفجار مهیب به گوش رسید.
در بهبهان نیز بین ساعت ۰۱ تا ۰۴ بامداد صدای مداوم جنگندهها و انفجار گزارش شد.
ایلام، بوشهر و کرمان
در آبدانان ساعت ۰۱:۳۰ بامداد صدای جنگندهها و یک انفجار بزرگ گزارش شد و مخاطبان گفتند سایت پدافند هوایی هدف قرار گرفت.
در جم ساعت ۰۴:۰۰ صبح فرودگاه این شهرستان هدف حمله جنگنده قرار گرفت.
در سیرجان نیز ساعت ۱۹:۴۵ پنجشنبه یک موشک بالستیک از بیابانهای اطراف شهر پرتاب شد و پس از حدود دو دقیقه سقوط کرد.