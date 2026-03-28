سپاه: انبار پهپادی اوکراین در دبی را هدف قرار دادیم؛ اوکراین: دروغ است
فرماندهی مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیهای مدعی شد که یک انبار مرتبط با پهپادهای اوکراینی را در دبی هدف قرار داده است. اوکراین این ادعا را رد کرده و «دروغ» خوانده است.
قرارگاه خاتمالانبیا در این بیانیه نوشت که بیش از ۲۰ شهروند اوکراینی در یک انبار در امارات متحده عربی حضور داشتهاند و سرنوشت آنها نامشخص است.
با این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از رسانههای اوکراین نوشت که هروئی تایخای، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، در یک نشست خبری، این ادعاهای ایران را «دروغ» خواند.
این ادعا در حالی مطرح شده است که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، برای گفتوگو با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در منطقه خلیج فارس به سر میبرد.