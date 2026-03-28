مکرون حمله به محل اقامت نچیروان بارزانی را غیرقابل قبول دانست
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، خبر داد که در گفتوگو با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، حمله به محل اقامت او در شهر دهوک را غیرقابل قبول دانسته و حمایت خود را از وی اعلام کرده است.
او در شبکه اجتماعی ایکس حمله به محل اقامت بارزانی را اقدامی «بسیار نگرانکننده» نامید.
مکرون همچنین اشاره کرد که در ارتباط با حملهای که باعث مرگ شش پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در روزهای اخیر شد، «عمیقترین تسلیت خود» را به بارزانی ابراز داشته است.
او تاکید کرد: «حاکمیت عراق و کردستان در چارچوب آن، برای ثبات منطقه ضروری است» و نوشت: «باید همه اقدامات انجام شود تا از کشیده شدن عراق به تنشهای جاری جلوگیری شود. فرانسه در کنار شرکای عراقی خود باقی میماند.»
پیشتر دفتر نخستوزیر عراق اعلام کرده بود خانه بارزانی هدف حمله قرار گرفته است.
در این ارتباط، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، «بر تعهد دولتش برای جلوگیری از کشاندن عراق به درگیری جاری در منطقه از سوی هرگونه بازیگران خارج از قانون، چه منطقهای و چه بینالمللی، تاکید کرد.»
او همچنین در تماسی تلفنی با نچیروان بارزانی این حمله را محکوم کرد و دستور تشکیل یک کمیته مشترک امنیتی میان اربیل و بغداد را برای شناسایی عاملان و پیگرد قانونی آنان صادر کرد.