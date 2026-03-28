گزارش‌های منتشر شده از صداهای مهیب انفجار در مناطق مرکزی، غربی، شرقی، شمالی و جنوبی پایتخت خبر می‌دهد.

طبق پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران‌اینترنشنال، بامداد شنبه صدای انفجارهای مهیب در مناطق مختلف تهران از جمله محلاتی، دارآباد، پاسداران، اطراف دانشگاه علم و صنعت، حوالی فرودگاه مهرآباد، شادآباد، شنیده شد.

همچنین طبق گزارش‌های منتشر شده، انفجارهایی در قلعه حسن‌خان، شهرک استقلال، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان کلاهدوز، پونک، سیمون بولیوار، محدوده دانشگاه علوم تحقیقات، شهرک غرب و پیروزی، آریاشهر، سعادت‌آباد و لواسان شنیده شد.