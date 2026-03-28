ارتش اسرائیل: به اهداف متعلق به جمهوری اسلامی در سراسر تهران حمله کردیم
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور بامداد شنبه حملات گستردهای را به اهداف متعلق به جمهوری اسلامی در سراسر تهران انجام داد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور بامداد شنبه حملات گستردهای را به اهداف متعلق به جمهوری اسلامی در سراسر تهران انجام داد.
گزارشهای منتشر شده از صداهای مهیب انفجار در مناطق مرکزی، غربی، شرقی، شمالی و جنوبی پایتخت خبر میدهد.
طبق پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال، بامداد شنبه صدای انفجارهای مهیب در مناطق مختلف تهران از جمله محلاتی، دارآباد، پاسداران، اطراف دانشگاه علم و صنعت، حوالی فرودگاه مهرآباد، شادآباد، شنیده شد.
همچنین طبق گزارشهای منتشر شده، انفجارهایی در قلعه حسنخان، شهرک استقلال، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان کلاهدوز، پونک، سیمون بولیوار، محدوده دانشگاه علوم تحقیقات، شهرک غرب و پیروزی، آریاشهر، سعادتآباد و لواسان شنیده شد.