یک مقام امنیتی یمنی: حوثیها آخرین برگ جمهوری اسلامی در این جنگ هستند
یک مقام امنیتی یمنی مخالف حوثیها به واینت گفت حوثیها «آخرین برگ برنده» جمهوری اسلامی در جنگ جاری هستند و پس از کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تهران به آنها روی آورده است.
این مقام گفت هدف اصلی حوثیها ضربه زدن به چرخه تامین نفت در دریای سرخ است و آنها با توجه به افزایش فشارهای بینالمللی، ترجیح میدهند اکنون وارد درگیری شوند.
به گفته این مقام، تهران میتواند در مذاکرات با ایالات متحده خواستار آن شود که هرگونه آتشبس، جبهه حوثیها را نیز در بر بگیرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور بامداد شنبه حملات گستردهای را به اهداف متعلق به جمهوری اسلامی در سراسر تهران انجام داد.
گزارشهای منتشر شده از صداهای مهیب انفجار در مناطق مرکزی، غربی، شرقی، شمالی و جنوبی پایتخت خبر میدهد.
طبق پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال، بامداد شنبه صدای انفجارهای مهیب در مناطق مختلف تهران از جمله محلاتی، دارآباد، پاسداران، اطراف دانشگاه علم و صنعت، حوالی فرودگاه مهرآباد، شادآباد، شنیده شد.
همچنین طبق گزارشهای منتشر شده، انفجارهایی در قلعه حسنخان، شهرک استقلال، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان کلاهدوز، پونک، سیمون بولیوار، محدوده دانشگاه علوم تحقیقات، شهرک غرب و پیروزی، آریاشهر، سعادتآباد و لواسان شنیده شد.
سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در موجی از حملات شبانه، دهها هدف نظامی در تهران را مورد حمله قرار داده است. به گفته اسرائیل، این حملات شامل سایتهای تولید سلاح، مراکز توسعه موشکهای بالستیک، پایگاههای آموزشی و زیرساختهای وابسته به سپاه پاسداران بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در جریان این عملیات، سایتهای پرتاب موشک، سامانههای پدافند هوایی و پستهای دیدهبانی هدف قرار گرفتند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است شماری از نیروهای سامانه موشکی که در حال آمادهسازی برای شلیک بودند، شناسایی و هدف قرار گرفتهاند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد این حملات با هدف تضعیف توان موشکی ایران و کاهش تهدید علیه این کشور ادامه خواهد داشت.
ویدیوی منتشرشده در رسانههای اجتماعی، کاروانی از خودروها و موتورسیکلتهای نیروهای حامی حکومت را در خیابانها نشان میدهد که مسلح هستند و پرچم جمهوری اسلامی در دست دارند. در این ویدیو، زنانی با پوشش چادر و اسلحه در دست، سوار بر خودروهای نظامی دیده میشوند.
بر روی این تصاویر، صدای مداحی محمود کریمی، مداح حکومتی، شنیده میشود که در آن مفاهیم ایدئولوژیک و مضامینی چون «آرمانهای شهادتطلبی» بازتاب داده میشود.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در هفتههای اخیر از تشدید ایستهای بازرسی و برپایی تجمعهای حکومتی با حضور نیروهای مسلح در دهها شهر ایران حکایت دارد.
معاون فرهنگی سپاه تهران نیز پیشتر تایید کرد سپاه کودکان ۱۲ ساله و نوجوانان را مسلح کرده و به ایستهای بازرسی فرستاده است. ویدیوهای رسانههای حکومتی نیز از مسلح شدن شماری از حامیان جمهوری اسلامی در اماکن عمومی خبر میدهد.
ارتش اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد موج گستردهای از حملات علیه زیرساختهای متعلق به «رژیم تروریستی ایران» را در تهران به پایان رسیده و همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل مجموعهای از حملات را علیه سایتهای تولید موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی در ایران انجام داده است.
بنا بر این گزارش، در حملاتی که در سطح تهران صورت گرفت، زیرساختها و مراکزی هدف قرار گرفتند که برای تولید تسلیحات مورد استفاده قرار میگرفتند؛ تمرکز اصلی این حملات بر سایتهای تولید موشکهای بالستیک بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور، با هدایت بخش اطلاعاتی، در جریان عملیات شبانه به سامانههای شلیک موشک در غرب ایران حمله کرده است.
به گفته ارتش اسرائیل، از جمله اهداف مورد حمله میتوان به سکوهای پرتاب موشک و مراکز ذخیرهسازی اشاره کرد که «تهدیدی علیه اسرائیل» توصیف شدهاند.
جمهوری اسلامی پنجشنبه شب و بامداد جمعه اسرائیل، عربستان سعودی و کویت را هدف حملههای پهپادی و موشکی قرار داد. این حملهها آسیب جانی به همراه نداشتند و پهپادهایی که پرتاب شده بودند رهگیری شدند.
وزارت دفاع عربستان سعودی در دو نوبت از رهگیری هفت پهپاد بر فراز استان شرقی خبر داد.
گارد ملی کویت نیز اعلام کرد پدافند هوایی این کشور دو پهپاد را سرنگون کرده است.
ارتش اسرائیل نیز از شلیک چند موشک از ایران خبر داد، اما طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، این حملهها آسیب جانی به همراه نداشت.