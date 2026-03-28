«جنسیت و دموکراسی»، «عاملیت شهروندان و حمایت جامعه بین‌المللی»، «توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، پیش‌نیاز دموکراسی»، «اپوزیسیون متکثر چگونه به تفاهم می‌رسد؟»، «احزاب و سازمان‌های سیاسی، موتور محرک دموکراسی»، «نقش جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی در دموکراسی پایدار»، «ایرانی بی‌تبعیض، مشارکت و هم‌افزایی» و «ایران، کثرت و دموکراسی» هشت پنل این کنگره هستند.

به گفته برگزارکنندگان، این رویداد «فرصتی برای شنیدن صداهای متنوع، دیدگاه‌های متفاوت و ایجاد پلی میان اندیشه و عمل» است و در پی «ترسیم مسیر آینده» خواهد بود.

قرار است چهره‌هایی چون فریبا بلوچ، نعیمه دوستدار، عبدالله مهتدی، منظر ضرابی، شکریا برادوست، کامبیز غفوری، بهروز بیات، امیروفا پیرویان، هادی قائمی، مریم سطوت، سمانه سوادی، مهدی فتاپور و شیرین شمس در این کنگره سخنرانی کنند.

از جمله اعضای شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران می‌توان به رضا علیجانی، مهدیه گلرو، حسین رزاق، محسن سازگارا، شهریار آهی، محسن مخملباف، عطا هودشتیان، آرام حسامی، اسماعیل عبدی، امید شمس و نازنین افشین‌جم اشاره کرد.

پیش‌تر در چهارم و پنجم اسفند، بیش از ۳۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در لندن گرد هم آمدند تا مقدمات شکل‌گیری کنگره آزادی ایران را مورد بررسی قرار دهند.

در صفحه این کنگره در شبکه اجتماعی ایکس آمده است «به‌ رسمیت‌ شناختن تنوع عقاید، مذهب، جنسیت و دیدگاه‌ها در تعیین سرنوشت کشور» امری ضروری محسوب می‌شود و کثرت‌گرایی و دموکراسی مفاهیمی «جدایی‌ناپذیر» هستند.