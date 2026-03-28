بر اساس ویدیویی که یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال از خرمشهر ارسال کرد، دست‌کم دو ماشین که به نظر می‌رسد وانت تویویا و حامل تجهیزات نظامی باشند، با پرچم عراق در این شهر دیده می‌شوند. همزمان ویدویی در رسانه‌های اجتماعی منتشرشد که نشان می‌داد کاروانی از خودروهای مشابه نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی با پرچم عراق و جمهوری اسلامی در حال حرکت به‌سوی ایران هستند.

پیش از این در جریان کشتار دی‌ماه، جمهوری اسلامی به‌طور گسترده از نیروهای حشدالشعبی برای کشتن شهروندان ایرانی استفاده کرده بود. در هفته‌های گذشته نیز نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، از جمله حشدالشعبی، حملاتی را علیه پایگاه‌های ایالات متحده در این کشور و همین‌طور اقلیم کردستان پیاده کرده‌اند.

افزون بر این، بررسی ده‌ها پیام شهروندان از نقاط مختلف ایران از الگوی زمانی متمرکز بر ساعات بامدادی و پس از آن دور دیگری از حملات از ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر با توزیع جغرافیایی گسترده حکایت دارد؛ الگویی که از تهران و البرز تا اصفهان، خوزستان و بوشهر امتداد دارد و از هماهنگی و گستردگی عملیات خبر می‌دهد.

تهران

در تهران، الگوی اصلی پیام‌ها بر تمرکز حملات در فاصله حدود ۱ تا ۲:۳۰ بامداد دلالت دارد. گزارش‌ها از انفجار در اوین، کامرانیه و فرمانیه در شمال و شمال‌شرق شهر آغاز می‌شود و بعد به زعفرانیه، بلوار ارتش، دیباجی جنوبی، قنات کوثر، شهرک امید، شمال‌غرب تهران، شهرک غرب، سعادت‌آباد و شهرک نفت می‌رسد.

در چند مورد، شهروندان علاوه بر صدای انفجار، از شلیک پدافند، پرواز جنگنده در ارتفاع پایین و نیز قطع کامل برق یا قطع و وصل برق خبر داده‌اند.

در گزارش‌های بعدی، نقاط دیگری چون سوهانک، ارتفاعات شمال تهران، حکیمیه و لویزان هم به این فهرست اضافه می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد حملات در تهران به یک یا دو نقطه محدود نبوده و پهنه‌ای وسیع از شرق، شمال، شمال‌شرق، غرب و شمال‌غرب پایتخت را در بر گرفته است.

پیام‌های دریافتی درباره حملات در تهران در بعد از ظهر هشتم فروردین کاهش داشت که از شنیده شدن صدای انفجاری شدید به‌حدی که شیشه‌ها را لرزاند در شرق تهران خبر می‌دهد.

البرز

بر اساس پیام‌های دریافتی، استان البرز یکی از کانون‌های حملات در هشتم فروردین بود. در این استان پیام‌های زیادی از کرج، شاهین‌ویلا، باغستان، مهرشهر، گلشهر، سهیلیه و هشتگرد دریافت شد. در نخستین ساعات بامداد، شهروندان از قطع برق در شاهین‌ویلا و باغستان و سپس شنیده شدن صدای انفجار خبر داده‌اند. حملات در این استان همزمان با موج حملات به تهران اوج گرفت.

حوالی ۲ بامداد گزارش‌هایی مبنی بر چندین همزمان در سهیلیه همزمان با پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع پایین گزارش شده و در هشتگرد نیز از حمله به یک پایگاه در فاز ۷ شهر جدید هشتگرد و پرواز چند بالگرد پس از آن دریافت شد.

پیام‌های دریافتی از استان البرز نشان می‌دهد که حملات به بخش‌های مختلف این استان هم‌جوار پایتخت بیش از آنکه صرفا امتداد صدای انفجارهای تهران باشد، به‌عنوان یک محور مستقل از حملات در حاشیه غربی تهران بود.

اصفهان

تراکم و شدت پیام‌های شهروندان اصفهانی در بیست‌ونهمین روز جنگ نشان می‌دهد که این شهر مانند روزهای گذشته یکی از مراکز اصلی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل بود.

گزارش‌ها از حدود ۱:۳۰ بامداد آغاز شد. برخی پیام‌ها از بیش از ۴۰ انفجار در سطح شهر خبر دادند. شهروندان به‌طور مشخص از هدف قرار گرفتن توپخانه در خیابان ارتش، منطقه فرح‌آباد و اراضی نظامی خبر داده‌اند و در پیام دیگری نیز به یک انفجار شدید در «توپخانه ارتش در محدوده سه‌راه سیمین» اشاره شده است.

همچنین در شاهین‌شهر نیز صدای چند انفجار و پرواز جنگنده‌ها گزارش شده و در شهرضا در ساعت حدود ۶:۳۰ صبح از شنیده شدن صدای جنگنده و انفجار در محدوده پادگان ثارالله همراه با بلند شدن دود سیاه خبر رسیده است.

مجموعه این پیام‌ها نشان می‌دهد اصفهان نه فقط در موج نخست شبانه، بلکه تا صبح نیز یکی از کانون‌های اصلی حملات بود.

خوزستان

شهروندان آبادانی با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از حملاتی در محدوده فلکه الفی در ابتدای محله بریم خبر دادند که سبب لرزش خانه‌ها شد. پیام‌های شهروندان از اهواز نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار و پرواز جنگنده‌ها در بامداد شنبه خبر می‌دهد.

شهروندان هفتکل، دومین شهر نفتی ایران در ۹۰ کیلومتری اهواز، از شنیده شدن صدای جنگنده و دو انفجار خبر در حوالی ۹ صبح شنبه خبر دادند.

پیام‌های دریافتی از شادگان، شهری در ۱۱۰ کیلومتری اهواز، هم پرتاب متعدد موشک خبر می‌دهد.

بوشهر

پیام های دریافتی از استان بوشهر، از الگوی زمانی متفاوت با دیگر شهرها حکایت دارد؛ حمله‌های هوایی به این شهر فقط به شب محدود بود و ظهر و بعدازظهر نیز ادامه داشت.

در برازجان، دومین شهر بزرگ استان بوشهر، گزارش‌هایی از آغاز حملات سنگین پیش از بامداد شنبه به حوالی پایگاه سپاه دریافت شد و در نخستین دقایق بامداد، گزارش‌هایی مبنی بر شنیده شدن صدای جنگنده‌ها و دست‌کم دو انفجار حوالی سایت موشکی به دست ایران‌اینترنشنال رسید.

پیام‌های دریافتی از شهروندان ساکن بوشهر حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر از هدف قرار گرفتن احتمالی پایگاه ششم شکاری حکایت داشت.

در چند پیام دیگر نیز تاکید شده بود که انفجارهای پیاپی در این شهر از صبح تا ساعت ۲ ظهر ادامه داشت و شدت آنها در حوالی پایگاه هوایی بوشهر بیش از دیگر مناطق بود.

داده‌های دریافتی ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بوشهر در موج دوم حملات شنبه هشتم فروردین، یعنی در بازه ۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر، نسبت به دیگر نقاط کشور هدف حملات بیشتری قرار گرفت.

دیگر استان‌ها

پیام‌های دریافتی از استان‌های فارس، کرمان، لرستان، همدان، گیلان و مرکزی از الگوی پراکندگی سراسری حملات پشتیبانی می‌کند.

شهروندان شیرازی حوالی ۱۰ صبح و سپس ۱۵:۳۵ گزارش‌هایی از انفجار، پرواز جنگنده ارسال کردند.

در بم ابتدا در حدود ۱۱ صبح چند انفجار و لرزش زمین گزارش شد و بعد در ساعت یک بعد از ظهر گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای پدافند از این شهر دریافت شد.

در بروجرد، از هدف قرار گرفتن یک مهمانسرا در روستای قلعه‌شمسا و اصابت موشک در محدوده ابتدای جاده دانشگاه خبر رسید.

شهروندان همدان و اسدآباد نیز از پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع پایین، حضور مکرر آنها از شب قبل و ورود پهپادها برای شناسایی در جمعه شب خبر دادند.

شهروندان گیلانی نیز از مشاهده پهپاد در چوکا و شنیده شدن صدای جنگنده در چابکسر گزارش دادند.

پیام‌های دریافتی از اراک نیز از پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع پایین حوالی ساعت سه‌ونیم بعدازظهر و سپس انفجارهایی «سنگین» حکایت دارند.