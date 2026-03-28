درخواست تراکتور با ادعای ناامنی در عربستان سعودی: محل بازی با شبابالاهلی را تغییر دهید
در پی ممنوعیت جمهوری اسلامی برای حضور تیمهای ملی و باشگاهی در «کشورهای متخاصم»، باشگاه تراکتور در نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، با ادعای ابهام در «تضمین امنیت کامل در عربستان سعودی بهدلیل جنگ در منطقه»، خواستار انتقال دیدار با شبابالاهلی امارات به کشوری امن شد.
هفته گذشته AFC اعلام کرد مسابقات پلیآف لیگ نخبگان آسیا در عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
در پی این برنامهریزی برای برگزاری مسابقات معوق لیگ نخبگان آسیا، وزارت ورزش حضور تیمهای باشگاهی و ملی در «کشورهای متخاصم» را ممنوع اعلام کرد.
رسانههای وابسته به سپاه پاسداران به نقل از تراکتور نوشتهاند «بازیکنان خارجی و ایرانی تیم تراکتور نگرانیهای خود را درباره ناامنی ناشی از شرایط جنگی موجود در عربستان سعودی به باشگاه اعلام کردهاند» و به همین دلیل این باشگاه خواستار تغییر محل این مسابقه «به کشوری امن و بهدور از درگیریهای نظامی» شده است.
وزارت ورزش جمهوری اسلامی مدعی شده است که «کشورهای متخاصم قادر به تأمین امنیت ورزشکاران و اعضای تیمهای ایرانی نیستند.»
این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران اردوی آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را در ترکیه برپا کرده است.
در حالی که برخی رسانههای حکومتی خبر دادهاند افشین پیروانی، مدیر باشگاه پرسپولیس به دلیل سفر به ایالات متحده همزمان با جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا از این تیم اخراج شده است، سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفته پیروانی با هماهنگی که پیش از شروع جنگ داشته به آمریکا سفر کرده است.
به گفته علی بازگشا، پرسپولیس تصمیمی برای تغییر مدیر تیم ندارد: «قبل از سفر آقای پیروانی با مدیرعامل باشگاه جلسهای داشت و برنامههای تیم را بررسی کردند. تمرینات فردی بازیکنان هماهنگ شد و سپس راهی سفر شد. باشگاه هم منتظر است سازمان لیگ برنامهها را اعلام کند و سپس همه دور هم جمع میشویم و پیروانی هم سر موعد به ایران برمیگردد.»
پیش از این، روزنامه حکومتی «فرهیختگان» با حمله به پیروانی به دلیل سفر به آمریکا نوشته بود: «حالا که مدیر یکی از بزرگترین تیمهای فوتبال ایران، اقامت آمریکا را به وطنش ترجیح داده، او میتواند تا هر وقت که خواست آنجا بماند، مهم نیست. اما اگر دوباره میخواست به ایران برگردد، بهتر است دیگر در فکر بازگشت به نیمکت پرسپولیس که خیلی از طرفدارانش را زیر بمب و موشکهای همین آمریکا از دست داده، نباشد.»
این در حالی است که ۱۰ روز پیش باشگاه پرسپولیس از جلسه پیمان حدادی، مدیرعامل، با افشین پیروانی «برای هماهنگی امور تیم» خبر داده بود.
جمهوری اسلامی پیش از این سردار آزمون را به دلیل مواضعش در هفتههای اخیر از تیم ملی اخراج کرده بود. همچنین گفته شد اموال او و علیرضا فغانی، داور ایرانی فوتبال استرالیا، توقیف شده است.
رسانههای حکومتی به نقل از قوه قضاییه از توقیف اموال علیرضا فغانی، پرافتخارترین داور تاریخ فوتبال ایران، بهدلیل مواضع این داور سرشناس درباره حملات اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر دادند. فغانی اکنون با موج جدیدی از انتقامجوییهای حکومتی روبهروست.
از حذف دستوری تا درخشش زیر پرچم استرالیا حذف فغانی از لیست داوران بینالمللی ایران تا حد زیادی مسیر زندگی این داور سرشناس را عوض کرد.
خداداد افشاریان، رییس وقت کمیته داوران و پرچمدار این حذف، مدعی شده بود: «با توجه به سن ۴۴ سال و ۹ ماه او و اینکه تورنمنتی نمانده که در آن حضور نیافته باشد، برای سال ۲۰۲۳ نام فغانی را در لیست قرار ندادیم.»
اما این پایان راه فغانی نبود؛ او با مهاجرت به استرالیا، بهعنوان نماینده این کشور در سطح اول فوتبال جهان به درخشش خود ادامه داد.
فینال جام جهانی باشگاهها و عکس با ترامپ یکی از بزرگترین اتفاقات زندگی فغانی قضاوت در فینال جام باشگاههای جهان بین پاریسنژرمن و چلسی بود؛ جایی که فغانی پس از بازی مدال خود را از دست دونالد ترامپ دریافت کرد و با او عکس یادگاری گرفت.
این اتفاق آتشی به خرمن جمهوری اسلامی زد، تا جایی که باعث شد صداوسیما از پخش مراسم اهدای مدال خودداری کند و موجی از حملات سازمانیافته علیه این داور سرشناس آغاز شود.
هجمه رسانههای حکومتی؛ «بیوطن» رسانههای حکومتی با ادبیاتی تند به فغانی تاختند. خبرگزاری فارس نوشت: «علیرضا فغانی پس از دریافت جایزه از ترامپ، با او به گرمی خوشوبش کرد و در عکس یادگاری، ژست او را گرفت.»
مسعود فروغی در روزنامه فرهیختگان فغانی را «بیوطن» نامید و نوشت: «فغانی ایرانی با ژست فرمانده ارتش متجاوز به ایران عکس یادگاری گرفت... او در قضاوت وجدان تاریخی آماتور است.»
روزنامه کیهان نیز با «پیامدار» خواندن این انتخاب مدعی شد: «در اینباره تنها میتوان گفت فغان از بیوطنی.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه، پا را فراتر گذاشت و قضاوت فغانی را حاصل توطئه دانست: «نباید از تعاملات اینفانتینوِ صهیونیستپرست با ترامپ قمارباز غافل بود. از یک استرالیایی توقعی بیش از این نیست.»
حتی روزنامه همشهری مدال او را آغشته به خون نامید و خطاب به فغانی نوشت: «عجب معامله حقیری کردید. این مدال بوی خون میدهد.» 2
در قم نیز بنرهایی با عبارت «مدال وطنفروشیت مبارک» نصب شد که در آن بهجای مدال، تصویر «سیبزمینی» قرار داده شده بود.
پاسخ فغانی؛ «قلبم برای ایران میتپد» علیرضا فغانی در واکنش به این حملات و بنرهای توهینآمیز با صراحت اعلام کرد: «عدهای به من میگویند وطنفروش، مهم نیست.
مهم این است همیشه قلبم برای آن تپیده و خوشحالم افتخاراتی که رقم زدم برای نام ایران و زادگاهم بوده است.»
فغانی درباره ژست لایک خود توضیح داد: «این علامتی بود برای همه کسانی که میگفتند فغانی تمام شده و تصمیم گرفتند من دیگر در لیست بینالمللی ایران نباشم.»
این داور سرشناس همچنین تاکید کرد که در مراسم اهدای مدال، دقیقا طبق پروتکلهای فیفا عمل کرده است.
او همچنین به کشتار وسیع معترضان واکنش نشان داد و در تندترین موضعگیری خود خطاب به عاملان سرکوب نوشت: «برای بقای کثیف خودتون، جون عزیزانمون رو بلعیدید. قرار ما با شما؛ نه دادگاه، نه بخشش. رقص و پایکوبی روی گور تکتکتون.»
توقیف اموال علیرضا فغانی، نشاندهنده بنبست جمهوری اسلامی در مقابله با چهرههایی است که دیگر حاضر به سکوت در برابر سرکوب نیستند؛ داوری که افتخاراتش را متعلق به ایران میداند، اما حاضر نیست «مدال عزت» خود را با «کرنش مقابل قدرت» معامله کند.
تیم ملی فوتبال در دیداری تدارکاتی برای آمادهسازی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، با نتیجه دو بر یک برابر نیجریه شکست خورد. این مسابقه جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵، در روز بیستوهشتم جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، در آنتالیا ترکیه برگزار شد. تک گل تیم ملی را مهدی طارمی به ثمر رساند.
ملیپوشان در مراسم آغاز مسابقه، کولهپشتیهایی به یاد دانشآموزان کشتهشده در مدرسه ابتدایی میناب در دست داشتند.
تیم ملی در حالی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند که وزارت ورزش دولت جمهوری اسلامی، حضور تیمهای ملی و باشگاهی ایران در کشورهایی را که «متخاصم» خوانده، ممنوع اعلام کرده است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی در حالی بیشتر بازیکنان همیشگی خود را در اردوی ترکیه در اختیار دارد که سردار آزمون به دلیل مواضع انتقادیاش نسبت به جمهوری اسلامی از تیم ملی کنار گذاشته شده و قوه قضاییه نیز اعلام کرده اموال او را مصادره کرده است.
جمهوری اسلامی از فضای تند جنگ برای انتقام از چهرههای محبوب ورزشی استفاده میکند. جدیدترین هدف این روند، آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران است که اکنون با موجی از حملات سازمانیافته، ترور شخصیت و به نوشته رسانههای حکومتی با توقیف اموال و اخراج از تیم ملی روبهرو شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیشقراول حملات علیه آزمون بود. فارس و دیگر رسانههای حکومتی با برجسته کردن تصاویری از دیدار آزمون با حاکم دبی، زمینه اخراج او از تیم ملی و برخورد قضایی با او را فراهم کردند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با ادبیاتی تند، توسط مجریانی چون محمدحسین میثاقی، این ملیپوش را «بیعقل» خطاب کرد و او را فاقد صلاحیت برای پوشیدن پیراهن ملی دانست.
با این حال، مرور کنشگریهای آزمون نشان میدهد که موضوع اصلی نه انتشار یک عکس با حاکم دبی، بلکه همراهی او با مردم در بزنگاههای مختلف بوده است.
کارنامه ایستادگی: از حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا مخالفت با اعدام آزمون در سالهای اخیر به یکی از صداهای معترضان در میادین ورزشی تبدیل شده است.
او از نخستین ملیپوشان فوتبال ایران بود که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» سکوت را شکست و نوشت: «به خاطر قانون تیم ملی تا الان نتوانستیم چیزی بگوییم؛ اما دیگر طاقت نیاوردم، تهش خط خوردن از تیم ملی است که فدای یک تار موی زنان ایرانی. شرم بر شماها که آدمها را به راحتی میکشید.» او در ادامه با تجلیل از مقاومت زنان ایران، آنها را قهرمانانی توصیف کرد که «در بدترین شرایط و تو بدترین جاها که بهتون توهین میشد، ولی با جان و دل برای مردمتون میجنگیدین.»
آزمون در مقاطع مختلف از چهرههای مورد انتقاد حکومت حمایت کرد؛ از انتشار عکس در کنار عارف غلامی، مدافع استقلال، تا حمایت از علی دایی در برابر حملات رسانههای دولتی که درباره او نوشت: «بمیرید هم نمیتوانید علی دایی را خراب کنید. این اسطوره از جنس همین مردم است.»
او همچنین با گذاشتن علامت پیروزی زیر پست حامد اسماعیلیون، از کمپین اخراج سفرای جمهوری اسلامی حمایت کرد.
در واکنشی دیگر، به گزارش صدا و سیما درباره تجمع ایرانیان در برلین پاسخ داد و نوشت: «خودم تو آلمان زندگی میکنم، یخرده اینجا زندگی کردن سخته. ولی فقط امیدوارم بنزین هر چه سریعتر بیاد پایین.»
این بازیکن همزمان با چهلم مهسا امینی و قطع اینترنت نوشت که «اینترنت ایران قطع شده اما صداها هنوز شنیده میشود».
آزمون همچنین از ورزشکارانی بود که به کارزار «#اعدام_نکنید» برای نجات امیر نصر آزادانی پیوست.
حمایت از آوارگان جنگ ۱۲ روزه آزمون در پی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل اعلام کرد که فضایی برای اسکان موقت خانوادهها در گنبد آماده کرده است: «در این شرایط حساس تلاش کردم فضایی برای اسکان موقت خانوادهها در گنبد آماده کنم. اولویت با خانوادههایی است که نوزاد، کودک یا افراد مسن دارند.» او همچنین برای مسافرانی از شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و شیراز، اقامت رایگان یکماهه در هتل در نظر گرفت.
اعتراضات اقتصادی و انقلاب ملی ایرانیان آزمون در واکنش به اعتراضات و افزایش قیمت دلار نوشت: «حق ما مردم صبور و عزیز کشورم این نیست که از آرزوهاشون اینقدر دور شن.» او همچنین تاکید کرد: «به عنوان یک ورزشکار، همیشه کنار مردم کشور میمانم.»
در واکنشی دیگر، تصویری از خالکوبی دست خود با عبارت «از خون جوانان وطن، لاله دمیده» منتشر کرد.
او همچنین با انتشار تصاویر کشتهشدگان نوشت: «اینها قصه نبودند، واقعی بودند. هیچوقت شما را از یاد نمیبریم.»
برخورد با چهرههای محبوب برخورد قضایی با آزمون نشاندهنده چالش میان حکومت و چهرههای پرطرفدار است.
در سالهای اخیر، نقش اجتماعی ورزشکاران و میزان تاثیرگذاری آنها در افکار عمومی افزایش یافته و همین موضوع به یکی از محورهای تنش تبدیل شده است.
در حالی که فدراسیون فوتبال اردوی آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی آمریکا را در ترکیه برپا کرده است، وزارت ورزش حضور تیمهای باشگاهی و ملی در «کشورهای متخاصم» را ممنوع اعلام کرد. این دستور در واکنش به الزام برگزاری بازی تراکتور در لیگ نخبگان آسیا در عربستان سعودی صادر شده است.
وزارت ورزش جمهوری اسلامی مدعی شده است که «کشورهای متخاصم قادر به تأمین امنیت ورزشکاران و اعضای تیمهای ایرانی نیستند.»
در حالی که وزارت ورزش در پایان هفته چهارم جنگ، حضور تیمهای ملی و باشگاهی در کشورهایی را که «متخاصم» خوانده، ممنوع کرده است، تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که در روزهای نخست جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا برای شرکت در جام قهرمانی آسیا به استرالیا رفته بودند، به دلیل تهدیدهای امنیتی در این کشور پناهنده شدند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده مسابقات منطقه غرب که به دلیل جنگ در خاورمیانه به تعویق افتاده بود، در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۵ در جده برگزار میشود.
بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تراکتور در جده باید به مصاف شبابالاهلی امارات برود و برنده این دیدار در مرحله یکچهارم نهایی با بوریرام یونایتد تایلند روبهرو خواهد شد.
همچنین دیدارهای یکچهارم نهایی، نیمهنهایی و فینال نیز در اوایل اردیبهشت در همین شهر برگزار خواهد شد.