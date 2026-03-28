ارتش اسرائیل: در حال هدف قرار دادن اهداف متعلق به جمهوری اسلامی در سراسر تهران هستیم
سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در موجی از حملات شبانه، دهها هدف نظامی در تهران را مورد حمله قرار داده است. به گفته اسرائیل، این حملات شامل سایتهای تولید سلاح، مراکز توسعه موشکهای بالستیک، پایگاههای آموزشی و زیرساختهای وابسته به سپاه پاسداران بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در جریان این عملیات، سایتهای پرتاب موشک، سامانههای پدافند هوایی و پستهای دیدهبانی هدف قرار گرفتند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است شماری از نیروهای سامانه موشکی که در حال آمادهسازی برای شلیک بودند، شناسایی و هدف قرار گرفتهاند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد این حملات با هدف تضعیف توان موشکی ایران و کاهش تهدید علیه این کشور ادامه خواهد داشت.
ویدیوی منتشرشده در رسانههای اجتماعی، کاروانی از خودروها و موتورسیکلتهای نیروهای حامی حکومت را در خیابانها نشان میدهد که مسلح هستند و پرچم جمهوری اسلامی در دست دارند. در این ویدیو، زنانی با پوشش چادر و اسلحه در دست، سوار بر خودروهای نظامی دیده میشوند.
بر روی این تصاویر، صدای مداحی محمود کریمی، مداح حکومتی، شنیده میشود که در آن مفاهیم ایدئولوژیک و مضامینی چون «آرمانهای شهادتطلبی» بازتاب داده میشود.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در هفتههای اخیر از تشدید ایستهای بازرسی و برپایی تجمعهای حکومتی با حضور نیروهای مسلح در دهها شهر ایران حکایت دارد.
معاون فرهنگی سپاه تهران نیز پیشتر تایید کرد سپاه کودکان ۱۲ ساله و نوجوانان را مسلح کرده و به ایستهای بازرسی فرستاده است. ویدیوهای رسانههای حکومتی نیز از مسلح شدن شماری از حامیان جمهوری اسلامی در اماکن عمومی خبر میدهد.
ارتش اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد موج گستردهای از حملات علیه زیرساختهای متعلق به «رژیم تروریستی ایران» را در تهران به پایان رسیده و همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل مجموعهای از حملات را علیه سایتهای تولید موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی در ایران انجام داده است.
بنا بر این گزارش، در حملاتی که در سطح تهران صورت گرفت، زیرساختها و مراکزی هدف قرار گرفتند که برای تولید تسلیحات مورد استفاده قرار میگرفتند؛ تمرکز اصلی این حملات بر سایتهای تولید موشکهای بالستیک بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور، با هدایت بخش اطلاعاتی، در جریان عملیات شبانه به سامانههای شلیک موشک در غرب ایران حمله کرده است.
به گفته ارتش اسرائیل، از جمله اهداف مورد حمله میتوان به سکوهای پرتاب موشک و مراکز ذخیرهسازی اشاره کرد که «تهدیدی علیه اسرائیل» توصیف شدهاند.
جمهوری اسلامی پنجشنبه شب و بامداد جمعه اسرائیل، عربستان سعودی و کویت را هدف حملههای پهپادی و موشکی قرار داد. این حملهها آسیب جانی به همراه نداشتند و پهپادهایی که پرتاب شده بودند رهگیری شدند.
وزارت دفاع عربستان سعودی در دو نوبت از رهگیری هفت پهپاد بر فراز استان شرقی خبر داد.
گارد ملی کویت نیز اعلام کرد پدافند هوایی این کشور دو پهپاد را سرنگون کرده است.
ارتش اسرائیل نیز از شلیک چند موشک از ایران خبر داد، اما طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، این حملهها آسیب جانی به همراه نداشت.
فایننشال تایمز به نقل از سه فرد آگاه گزارش داد امارات متحده عربی در حال رایزنی برای تشکیل ائتلافی با هدف بازگشایی تنگه هرمز است و به متحدان خود اعلام کرده که برای بازگشایی این آبراه در یک کارگروه دریایی چندملیتی مشارکت خواهد کرد.
به گفته دو فرد آگاه، امارات قصد دارد نیروی دریایی خود را برای این منظور اعزام کند.
یکی از این افراد گفت تمرکز بر ایجاد گستردهترین نیروی بینالمللی ممکن است و هدف، ورود به جنگ با ایران نیست. او افزود جمهوری اسلامی علیه اقتصاد جهانی وارد جنگ شده و کشورها باید در برابر آن بایستند.
امارات همچنین با بحرین در حال کار بر روی قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا برای هر نیروی آتی ماموریت قانونی فراهم شود، اما به گفته این منبع، روسیه و چین ممکن است با این اقدام مخالفت کنند.