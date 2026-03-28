آمریکا حمله تروریستی به محل اقامت رئیس اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد
تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ایالات متحده «قاطعانه حملات تروریستی نفرتانگیز توسط شبهنظامیان تروریست نیابتی ایران در عراق به منزل مسکونی نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، را محکوم میکند.
او نوشت: «اقدامات ایران و گروههای نیابتیاش، تجاوز مستقیم به حاکمیت، ثبات و وحدت عراق است.»
پیگوت تاکید کرد که ایالات متحده قاطعانه «اقدامات تروریستی کور و بزدلانهای را که ایران و گروههای نیابتی تروریستیاش» در اقلیم کردستان عراق و سراسر عراق انجام دادهاند، محکوم میکند.