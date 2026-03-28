حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اماکن فرهنگی حزب دموکرات کردستان ایران در عراق
حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد اماکن فرهنگی این حزب در نزدیکی کویه (کویسنجق) عراق را هدف قرار داده است.
حزب دموکرات کردستان ایران در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت حمله جمهوری اسلامی به این اماکن فرهنگی، همزمان با «حملات جدید و حمله موشکی مداوم جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان است که طی آن دهها موشک و پهپاد به سلیمانیه، اربیل، دهوک، سوران، پیر مام، بهارکا، بستره، کورک، محمور و چندین منطقه دیگر شلیک شده است.»