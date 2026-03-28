معاون ترامپ: بهزودی از جنگ خارج خواهیم شد
جیدی ونس با اشاره به عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت که آمریکا بهزودی از این منطقه خارج خواهد شد و افزود آمریکا به بیشتر اهداف نظامی خود دست یافته است.
او گفت ترامپ قصد دارد عملیات را برای مدتی کوتاه ادامه دهد تا از تضعیف حکومت ایران اطمینان حاصل شود.
ونس درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: «ما علاقهای به حضور در ایران در یک یا دو سال آینده نداریم. ما در حال انجام ماموریت خود هستیم، بهزودی از آنجا خارج خواهیم شد و قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.»