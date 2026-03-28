زلنسکی: روسیه تصاویر ماهوارهای از تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه را به تهران تحویل میدهد
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد: «ماهوارههای روسیه به نفع ایران از تأسیسات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس عکس گرفتهاند.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ماهوارههای روسیه چهارم فروردین «از تأسیسات نظامی مشترک ایالات متحده و بریتانیا در دیهگو گارسیا»، «فرودگاه بینالمللی کویت» و «بخشهایی از زیرساختهای میدان نفتی بزرگ بورگان (برقان) تصویربرداری کردند.
زلنسکی افزود که اقدام مشابهی در مورد پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی در ششم فروردین انجام شد.
به گفته او، ماهوارههای روسی هفتم فروردین هم از «میدان نفتی و گازی شیبه» در عربستان سعودی، پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه و پایگاه هوایی العدید در قطر، تصویربرداری کردند.