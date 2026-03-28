ارتش اسرائیل: مقر صنایع دریایی جمهوری اسلامی در تهران هدف قرار گرفت
ارتش اسرائیل اعلام کرد در موجی گسترده از حملات هوایی در شامگاه جمعه، مقر سازمان صنایع دریایی جمهوری اسلامی و چندین سایت دیگر تولید تسلیحات را در تهران هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این مرکز مسئول تحقیق، توسعه و تولید انواع تسلیحات دریایی از جمله شناورهای سطحی و زیرسطحی، سامانههای سرنشیندار و بدون سرنشین، همچنین موتورها و جنگافزارها بوده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد هدف قرار دادن این مقر، ضربه به توان دریایی جمهوری اسلامی را تعمیق میکند و بهویژه ظرفیت تولید تسلیحات دریایی را تحت تاثیر قرار میدهد.
همزمان، سایتهای متعددی که به گفته ارتش اسرائیل برای تولید و توسعه انواع تسلیحات و سامانههای پدافند هوایی استفاده میشد، هدف حمله قرار گرفت.
این نهاد هدف از این حملات را حفظ برتری هوایی نیروی هوایی اسرائیل در آسمان ایران عنوان کرد.