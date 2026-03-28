دکلهای ارسال پارازیت هدف قرار گرفت
ویدیویی که شهروندان تهرانی تهیه کردند نشان میدهد تجهیزات ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره در حملات اخیر تخریب شده است.
خبرگزاری سپاه پاسداران، تسنیم، نوشت که برخی نهادها در جمهوری اسلامی با فوریت در حال بررسی موضوع خروج از انپیتی هستند و این جمعبندی در حال قطعی شدن است که هیچ دلیلی برای باقی ماندن در این معاهده وجود ندارد.
پیشتر محمد مخبر، مشاور علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در ایکس نوشت گزارشهای سیاسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی درباره محکوم نکردن حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی میتواند کشور را به تصمیماتی غیرقابل بازگشت برساند.
همزمان طرح سهفوریتی «حمایت از حقوق هستهای» با محورهای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری و به معاونت قوانین ارجاع شد.
در جریان حملات بامدادی اسرائیل و آمریکا در تهران، مرکز تحقیقات ماهواره دانشگاه علم و صنعت هدف قرار گرفت.
این مرکز در تولید ماهوارههای فضایی جمهوری اسلامی که سالها ارتباط آن با برنامه موشکی مورد مناقشه بوده، نقش دارد.
محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره استفاده از صنایع و زیرساختها برای برنامههای نظامی جمهوری اسلامی توضیح میدهد.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که شمار زخمیها در محل حادثه در نزدیکی بیت شمش به ۱۱ نفر افزایش یافته است و چند نفر نیز به دلیل شوک در محل تحت درمان هستند.
پیشتر الحدث گزارش کرد در پی سقوط یک موشک جمهوری اسلامی در بیت شیمش در غرب اورشلیم، ۵ نفر زخمی شدند.
رییس روساتم درباره حملات در نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر گفت که وضعیت در این سایت همچنان رو به وخامت است.
به گفته او این حملات تهدیدی مستقیم برای ایمنی هستهای محسوب میشود.
پیش از او نیز وزارت خارجه روسیه اعلام کرد هدف قرار دادن تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی که در خاک ایران قرار دارند، میتواند به «آلودگی رادیواکتیو گسترده» منجر شود.
ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات ملی ترکیه گفت: «ما برای جلوگیری از آغاز این جنگ و پایان دادن به آن تلاش زیادی کردیم و همچنان برای دور نگه داشتن ترکیه از این بحران اقدام میکنیم.»
کالین با بیان اینکه «حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس قابل قبول نیست» افزود: «اما باید دید چه کسی این جنگ را آغاز کرده است»
او گفت این جنگ از نظر حقوق بینالملل مشروعیت ندارد و تاکید کرد که هدف ترکیه پایان سریع جنگ و جلوگیری از گسترش آن به منطقه است.