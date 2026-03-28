گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از بروز اختلافات جدی میان مسعود پزشکیان، و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، درباره نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور است.

پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه پاسداران در مورد افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه، نسبت به تبعات اقتصادی این وضعیت هشدار داده است.

به گفته منابع آگاه، رییس‌جمهوری اسلامی تاکید کرده است که بدون برقراری آتش‌بس، اقتصاد ایران ظرف ۳ هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل روبرو خواهد شد.

در این میان، پزشکیان همچنان خواستار بازگرداندن اختیارات اجرایی و مدیریتی به دولت شده که با مخالفت صریح وحیدی روبرو شده است.

فرمانده سپاه پاسداران در مقابل انتقادات پزشکیان، عدم اجرای اصلاحات ساختاری توسط دولت پیش از آغاز درگیری‌ها را عامل وضعیت فعلی دانسته است.

جنگ در حالی وارد هفته پنجم خود می‌شود که به تدریج آثار اقتصادی آن خود را در سطوح پایین جامعه نشان می‌دهد.

در زمینه بحران نقدینگی، گزارش‌ها از شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که اکثریت دستگاه‌های خودپرداز فاقد پول نقد هستند.

همچنین در زمینه تاخیر یا وقفه در پرداخت دستمزدها، حقوق و مزایای بخش‌های گسترده‌ای از حقوق‌بگیران در ۳ ماه اخیر به طور منظم پرداخت نشده است.

ناظران معتقدند این اختلاف نظر در هسته مرکزی قدرت، نشان‌دهنده بن‌بستی است که جمهوری اسلامی در توازن میان سیاست‌های نظامی و بقای اقتصادی با آن دست به گریبان است.