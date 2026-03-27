نگرانی عمیق گروسی از حادثه دیگر نظامی در منطقه نیروگاه اتمی بوشهر
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که توسط جمهوری اسلامی از حمله جدیدی در منطقه نیروگاه اتمی بوشهر مطلع شده که «سومین حادثه از این نوع طی ۱۰ روز گذشته است.»
پیشتر سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی خبر داده بود که در ساعت ۲۳:۴۰ جمعه هفتم فروردین، پرتابهای به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرده است.
آژانس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران میگوید هیچ آسیبی به رآکتور در حال کار یا انتشار تشعشعات گزارش نشده و وضعیت نیروگاه عادی است.»
در این ارتباط، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بار دیگر نگرانی عمیق خود را در مورد گزارشهای اخیر مبنی بر فعالیتهای نظامی در مجاورت یک نیروگاه اتمی ابراز داشت.
او گفت: «در صورت آسیب دیدن رآکتور، این فعالیتها میتواند منجر به حادثه رادیولوژیکی بزرگی شود.»
گروسی بار دیگر خواستار خویشتنداری حداکثری نظامی برای جلوگیری از خطر بروز حادثه هستهای شد.