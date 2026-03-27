دونالد ترامپ با اشاره به سیاست «تروریسم، تجاوز و باج‌گیری هسته‌ای» جمهوری اسلامی گفت: «ایران برای سال‌ها و سال‌ها باج‌گیر هسته‌ای بود» و «تحت رهبری من، آمریکا در حال پایان دادن به تهدیدی است که این رژیم تندرو ایجاد کرده است.»

او که در شهر میامی سخن می‌گفت، افزود که ایالات متحده با عملیات خشم حماسی، «توانمندی‌های ایران را در هم می‌شکند؛ چیزی که هیچ‌کس تا به حال نمونه‌اش را ندیده است.»

رییس‌جمهوری آمریکا با اعلام اینکه «ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم»، اضافه کرد:‌ «ما سلاح‌هایی داریم که هیچ‌کس، به جز تعداد معدودی از ما، حتی از آن‌ها خبر هم ندارد.»

ترامپ جمهوری اسلامی را قلدر خاورمیانه برای ۴۷ سال نامید و تاکید کرد: «ایران دیگر قلدر نیست. آن‌ها در حال فرار هستند.»

او اضافه کرد: «ما خاورمیانه را نجات دادیم. ما فقط اسرائیل را نجات ندادیم، بلکه کل خاورمیانه را نجات دادیم.»

ترامپ در ادامه تاکید کرد: «نیروهای مسلح ایالات متحده، قدرتمندترین ارتش در جهان، با قدرت، دقت و مهارت در حال نابود کردن ظرفیت نظامی جمهوری اسلامی هستند، به شکلی که جهان هرگز ندیده است.»

او در مورد مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفت: «آن‌ها در حال مذاکره هستند. التماس می‌کنند تا توافق کنند. التماس می‌کنند تا توافق کنند.»

ترامپ در سخنان خود بر لزوم بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد.

او همچنین با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد آن‌ها بسیار به دست آوردن آن نزدیک بودند و ظرف دو تا چهار هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کردند و آن را علیه ما، علیه اسرائیل و علیه دیگران به کار می‌بردند.

ترامپ گفت: «به گمانم حکومت ایران را تغییر می‌دهیم. این حکومت هر دو روز یک بار ضربه می‌خورد و منفجر می‌شود. همه می‌ترسند اعلام کنند چه کسی رییس است. ما حتی نمی‌دانیم اصلا رهبر چه کسی است. بنابراین فکر می‌کنم همین حالا هم تغییر حکومت رخ داده است.»