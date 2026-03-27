سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور به مرکزی‌ترین سایت تولید موشک و مین دریایی ایران در شهر یزد حمله کرده است.

او گفت این حمله تحت هدایت اداره اطلاعات و جاسوسی نظامی نیروی دریایی انجام شد و این سایت برای برنامه‌ریزی، توسعه، مونتاژ و ذخیره‌سازی موشک‌های پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گرفت. به گفته او، این موشک‌ها برای پرتاب از کشتی‌های کروز، زیردریایی‌ها و هلیکوپترها به اهداف متحرک و ثابت دریایی طراحی شده بودند.

سخنگوی ارتش اسرائیل افزود بیشتر موشک‌ها و مین‌های دریایی نیروی دریایی ایران در این مرکز توسعه داده می‌شدند.

او گفت این حمله علاوه بر حذف رهبری ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران، ضربه‌ای جدی به ظرفیت تولیدی نیروهای دریایی وارد کرده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرد ارتش این کشور به تعمیق حمله به صنایع نظامی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد تا قابلیت‌های تولیدی ایجادشده طی سال‌ها را خنثی کند.