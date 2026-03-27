اسرائیل حملات علیه زیرساختهای رژیم «تروریستی» ایران را آغاز کرد
ارتش اسرائیل عصر جمعه اعلام کرد همزمان با حملات در بیروت، عملیات گسترده حملات هوایی را به طور همزمان در سه جبهه در داخل ایران و علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی آغاز کرده است. معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت مجتمع آب سنگین خنداب هدف قرار گرفت.
یک مخاطب گفت که ساعت ۱۷:۵۳ دقیقه جمعه نقطهای در شهرک صنعتی خیراباد اراک هدف قرار گرفت و برق این شهرک قطع شد.
رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادند ارتش اسرائیل با دستور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دو کارخانه فولاد را بمباران کرد.
وزیر خارجه آلمان روز جمعه در نشست گروه هفت در فرانسه به خبرنگاران گفت که بین آلمان و ایالات متحده بر سر جمهوری اسلامی اختلافنظر وجود ندارد و تاکید کرد که ایران نباید به تسلیحات هستهای دست یابد یا تهدیدی برای منطقه باشد.
او افزود: «ما هماکنون اثرات اقتصادی آن را در همه جا، بهویژه در اروپا، بهطور قابل توجهی احساس میکنیم. به همین دلیل این مسائل را بسیار دقیق بررسی کردیم و هیچ اختلافی وجود ندارد.»
وزیر خارجه آلمان گفت: «ایالات متحده هیچ درخواستی از ما، بهویژه برای مشارکت نظامی پیش از پایان درگیریها، نداشته و اکنون هم ندارد.»
تیم ملی فوتبال در دیداری تدارکاتی برای آمادهسازی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، با نتیجه دو بر یک برابر نیجریه شکست خورد. این مسابقه جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵، در روز بیستوهشتم جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، در آنتالیا ترکیه برگزار شد. تک گل تیم ملی را مهدی طارمی به ثمر رساند.
ملیپوشان در مراسم آغاز مسابقه، کولهپشتیهایی به یاد دانشآموزان کشتهشده در مدرسه ابتدایی میناب در دست داشتند.
تیم ملی در حالی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند که وزارت ورزش دولت جمهوری اسلامی، حضور تیمهای ملی و باشگاهی ایران در کشورهایی را که «متخاصم» خوانده، ممنوع اعلام کرده است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی در حالی بیشتر بازیکنان همیشگی خود را در اردوی ترکیه در اختیار دارد که سردار آزمون به دلیل مواضع انتقادیاش نسبت به جمهوری اسلامی از تیم ملی کنار گذاشته شده و قوه قضاییه نیز اعلام کرده اموال او را مصادره کرده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از کشور گزارش دادند بهدلیل فعالیتهای خود علیه جمهوری اسلامی، با فشارهای امنیتی مواجه شدهاند. سایر پیامهای رسیده نیز از ادامه بمباران و فضای امنیتی در دستکم ۱۳ استان ایران حکایت دارند.
برخی مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از ایران جمعه هفتم فروردین از دریافت تماسهای تهدیدآمیز و مشکوک خبر دادند.
یکی از مخاطبان گفت: «امروز با پدر من و پدر همسرم از اطلاعات تماس گرفتند و تهدید کردند که اگر پای ما به ایران برسد، برایمان بد خواهد شد، چون علیه جمهوری اسلامی پست و استوری مینویسیم.»
او افزود: «همچنین تهدید کردند اموالمان مصادره خواهد شد. ما در آلمان ساکن هستیم.»
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین نشان میدهد به برخی شهروندان، پیامکهایی با مضمون تهدید به مصادره اموال در صورت فعالیت علیه حکومت ارسال شده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از کشور گفت: «پیام تهدیدآمیز و اخطار برای شماره تلفن ایران ما که داخل ایران نزد اقوام هست، آمده که اگر در فعالیتهای علیه رژیم (راهپیمایی خارج از ایران، گذاشتن پست، لایک پستی علیه رژیم، فالو کردن دشمنان و یا ابراز هر نظری علیه رژیم) شرکت کنیم، اموال ما مصادره میشود.»
شماری دیگر از شهروندان داخل ایران نیز از تهدیدهای تلفنی و پیامکی و نیز مشکلات مالی ناشی از قطع اینترنت خبر دادند.
ادامه حملات در ۱۳ استان ایران
مخاطبان ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف ایران هفتم فروردین از وقوع انفجار، پرواز جنگندهها، برپایی ایستهای بازرسی و افزایش حضور نیروهای نظامی و امنیتی در دستکم ۱۳ استان خبر دادند.
آذربایجان شرقی
بر اساس این پیامها، در تبریز از ساعت ۰۲:۰۰ بامداد صدای انفجار در منطقه یاغچیان شنیده شد و حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد پژوهشکده رانشگرهای فضایی در منطقه میرداماد هدف قرار گرفت.
مخاطبان همچنین از پرواز مداوم جنگندهها و وقوع انفجار در شرق این شهر خبر دادند.
تهران
طبق گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شامگاه پنجشنبه جنگندهها بر فراز شهر تهران پرواز کردند و ساکنان منطقه چیتگر از شنیده شدن صدای انفجار و لرزش در اطراف دریاچه خبر دادند.
بامداد جمعه نیز حوالی ساعت ۰۳:۱۰ و ۰۴:۱۰ صدای انفجار در مناطق چیتگر و کوهک گزارش شد.
برخی مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی بیت رهبری خبر دادند.
در خیابان بهشتی و محدوده سردار جنگل، حضور خودروهای زرهی و جابهجایی نیروهای یگان ویژه گزارش شد. همچنین جنگندهها بر فراز شهرری پرواز کردند.
گزارش دیگری حاکی است در اسلامشهر بین ساعت ۰۴ تا ۰۴:۳۵ بامداد جمعه، صدای چند انفجار به گوش رسید.
البرز
پیامهای رسیده از کرج حاکی است بین ساعت ۰۳ تا ۰۴:۳۰ بامداد صدای انفجارهای شدید در مهرشهر، عظیمیه، شاهینویلا، مهرویلا، ولیعصر و گلشهر شنیده شد.
در هشتگرد نیز ساعت ۰۴:۰۰ بامداد دو انفجار شدید رخ داد.
اصفهان
مخاطبان ایراناینترنشنال از چندین انفجار در ساعات ۰۳:۲۵، ۰۳:۳۰ و ۰۳:۴۵ بامداد در نقاط مختلف شهر اصفهان از جمله سپاهانشهر و سهراه سیمین خبر دادند.
حوالی ساعت ۰۶:۳۰ صبح صدای شدید جنگندهها همراه با لرزش در شهر گزارش شد.
گزارش دیگری حاکی است جمعه صبح در شهرضا انفجار شدیدی رخ داد که باعث لرزش خانهها شد.
خراسان رضوی، همدان، بندرعباس و یزد
در نیشابور ساعت ۰۴:۳۹ صبح صدای پرواز جنگندهها گزارش شد.
در مشهد بین ساعت ۰۶ تا ۰۷ صبح چندین انفجار همراه با صدای جنگنده و پدافند به گوش رسید.
در بندرعباس و یزد، مخاطبان از استقرار ایستهای بازرسی در ورودی شهرها خبر دادند.
در فارسان استان چهارمحال و بختیاری نیز تخریب مراکز اطلاعات و سپاه گزارش شد.
بر اساس روایتهای مردمی از همدان، خوابگاه دخترانه ریحانه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تخلیه و اتاقها برای استقرار نیروهای بسیجی خالی شده است.
یکی از مخاطبان گفت وسایل دانشجویان در پلاستیکهای زباله قرار گرفته است.
شیراز و خوزستان
بر پایه پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، بعدازظهر جمعه در شیراز صدای جنگنده و یک انفجار مهیب شنیده شد.
همچنین ساعت ۱۵:۴۵ در اهواز صدای پنج انفجار مهیب به گوش رسید.
در بهبهان نیز بین ساعت ۰۱ تا ۰۴ بامداد صدای مداوم جنگندهها و انفجار گزارش شد.
ایلام، بوشهر و کرمان
در آبدانان ساعت ۰۱:۳۰ بامداد صدای جنگندهها و یک انفجار بزرگ گزارش شد و مخاطبان گفتند سایت پدافند هوایی هدف قرار گرفت.
در جم ساعت ۰۴:۰۰ صبح فرودگاه این شهرستان هدف حمله جنگنده قرار گرفت.
در سیرجان نیز ساعت ۱۹:۴۵ پنجشنبه یک موشک بالستیک از بیابانهای اطراف شهر پرتاب شد و پس از حدود دو دقیقه سقوط کرد.