وزیر خارجه آلمان روز جمعه در نشست گروه هفت در فرانسه به خبرنگاران گفت که بین آلمان و ایالات متحده بر سر جمهوری اسلامی اختلاف‌نظر وجود ندارد و تاکید کرد که ایران نباید به تسلیحات هسته‌ای دست یابد یا تهدیدی برای منطقه باشد.

او افزود: «ما هم‌اکنون اثرات اقتصادی آن را در همه جا، به‌ویژه در اروپا، به‌طور قابل توجهی احساس می‌کنیم. به همین دلیل این مسائل را بسیار دقیق بررسی کردیم و هیچ اختلافی وجود ندارد.»

وزیر خارجه آلمان گفت: «ایالات متحده هیچ درخواستی از ما، به‌ویژه برای مشارکت نظامی پیش از پایان درگیری‌ها، نداشته و اکنون هم ندارد.»