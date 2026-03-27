بر اساس پیام‌های رسیده از مخاطبان، شامگاه چهارشنبه صداهای انفجار و تحرکات امنیتی در چند شهر گزارش شده است.

به گفته مخاطبان، ساعت ۲۳:۱۵ در محدوده تهرانپارس صدای انفجار شدید شنیده شد و همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در شمال‌غرب تهران، در محدوده چیتگر و بزرگراه باقری، منتشر شده است. برخی شهروندان از شنیده شدن چهار انفجار مهیب در این مناطق خبر داده‌اند.

در تبریز نیز عصر چهارشنبه در محدوده اندیشه انفجار مهیب گزارش شده است.

همچنین گزارش‌هایی از درگیری پدافند هوایی در آسمان شهر تایباد در شامگاه چهارشنبه منتشر شده است.

در تهران، در اتوبان باقری مسیر شمال به جنوب و زیر پل زین‌الدین نیز استقرار ایست بازرسی گزارش شده است.