گاردین به نقل از یک منبع اطلاعاتی سعودی گزارش داد ریاض از واشینگتن خواسته است حملات علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند و همزمان در حال بررسی پیوستن مستقیم به این جنگ است.
به نوشته گاردین، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواسته جنگ را متوقف نکند و این کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل را «فرصتی تاریخی» برای بازسازی خاورمیانه دانسته است.
ترامپ سهشنبه درباره بن سلمان به خبرنگاران گفت: «بله، او یک جنگجو است. او با ما میجنگد.»
این منبع اطلاعاتی گفت ریاض نهتنها خواستار ادامه عملیات نظامی است، بلکه بر تشدید آن تاکید دارد. با این حال تاکنون گزارشی از مشارکت مستقیم نظامی عربستان سعود در جنگی که نزدیک به چهار هفته از آغاز آن میگذرد منتشر نشده است.
محمد الحمید، تحلیلگر ژئوپلیتیک سعودی، گفت اگر تلاشهای صلح به رهبری پاکستان شکست بخورد، احتمال دارد عربستان سعودی بهصورت مستقیم وارد درگیری شود.
او افزود: «اگر ایران بهطور جدی وارد گفتوگو شود، هنوز مسیر مهار تنش وجود دارد. اما اگر شرایط را رد کند و به حملاتش ادامه دهد، آستانه اقدام عربستان سعودی عبور خواهد شد.»
گاردین نوشت توانایی عربستان سعودی برای انتقال صادرات نفت از طریق خط لوله به دریای سرخ، این کشور را در برابر انسداد تنگه هرمز کمتر آسیبپذیر کرده است، اما حمله به ینبع پیامی هشدارآمیز درباره تهدید این مسیر حیاتی تلقی شد.
این گزارش همچنین به احتمال ورود متحدان ایران در یمن، یعنی حوثیها، به درگیری و افزایش تهدیدها اشاره کرد.
هشام الغنام، کارشناس دفاعی سعودی، به خبرگزاری فرانسه گفت این کشور هنوز «بیطرفی محتاطانه» خود را حفظ کرده است، اما اگر حوثیها داراییهای سعودی را هدف قرار دهند، ریاض ممکن است به حمایت ائتلافی دفاعی یا اقدام تلافیجویانه محدود روی آورد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است عربستان سعودی و جمهوری اسلامی که خود را رهبران جهان سنی و شیعه میدانند، سالها رقبای منطقهای بودهاند.
با این حال، ریاض در سالهای اخیر تلاش کرده بود از طریق توافقی با میانجیگری چین روابط دیپلماتیک با تهران را احیا کند.