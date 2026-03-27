اعتراض کاظم غریبآبادی به اظهارات رافائل گروسی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تا کنون هیچ کار مفیدی درباره ایران انجام نداده و برعکس، با اظهارات خود اوضاع را بدتر میکند.
او در واکنش به سخنان رافائل گروسی مبنی بر اینکه «هر جنگی با ایران، جاهطلبیهای هستهای تهران را از بین نخواهد برد، مگر اینکه جنگ هستهای باشد»، نوشت جمهوری اسلامی به این اظهارات «جانبدارانه» و «انفعالی» مدیرکل آژانس معترض است و نسبت به آن هشدار جدی میدهد.
کاظم غریبآبادی همچنین نوشت: «رافائل گروسی مدیرکل یک سازمان بینالمللی است یا یک تحلیلگر رسانهای؟ او راهوچاه انهدام فعالیتهای هستهای مشروع و قانونی جمهوری اسلامی را نشان میدهد.»