رییس مجلس نمایندگان آمریکا: امیدواریم درگیری با تهران بدون اقدام نظامی بیشتر حل شود
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت واشینگتن امیدوار است درگیری با جمهوری اسلامی بدون اقدام نظامی بیشتر حل شود و فشار ناشی از استقرار نیروهای آمریکایی بر تهران تاثیر بگذارد.
او گفت به نظر میرسد رهبران ایران به عزم ترامپ و تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه پی بردهاند.
جانسون افزود: «ما در حال افزایش نیروها هستیم تا این پیام را منتقل کنیم و فکر میکنم اثر مورد نظر را خواهد داشت. نباید نیازی به اقدام بیشتر باشد و امیدوارم این مسئله بهزودی حل شود.»
رییس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت ترامپ در چارچوب اختیارات قانونی خود و در پاسخ به تهدیدی قریبالوقوع اقدام دفاعی انجام داده و کنگره تمایلی به گسترش بیشتر عملیات ندارد.
دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ابتدا خواستار توقف هفتروزه حملات آمریکا به نیروگاههای ایران شده بود، اما او این مهلت را به ۱۰ روز افزایش داد و ضربالاجل جدید را ۱۸ فروردین تعیین کرد. او گفت: «آنها خیلی محترمانه، از طریق افرادم، گفتند آیا میتوانیم زمان بیشتری داشته باشیم؟»
او افزود: «آنها هفت روز خواستند و من گفتم ۱۰ روز میدهم، چون به من کشتی دادند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت مقامهای ایرانی بابت این تصمیم «بسیار سپاسگزار» بودند.
دونالد ترامپ پیشتر هشدار داده بود اگر جمهوری اسلامی ظرف ۴۸ ساعت تنگه هرمز را باز نکند، نیروگاهها در ایران را هدف قرار خواهد داد. او سپس این ضربالاجل را پنج روز تمدید کرد و اکنون بار دیگر آن را به تعویق انداخته است.
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد این کشور در چارچوب عملیات خود علیه جمهوری اسلامی از قایقهای تندرو بدون سرنشین برای گشتزنی استفاده کرده است. سخنگوی پنتاگون گفت که این شناورها بیش از ۴۵۰ ساعت دریانوردی و بیش از ۲۲۰۰ مایل دریایی گشت در پشتیبانی از این عملیات ثبت کردهاند.
این نخستین بار است که واشینگتن به طور رسمی بهکارگیری چنین شناورهایی را در یک درگیری فعال تایید میکند.
پیش از این گزارشی درباره استقرار این شناورها منتشر نشده بود. این قایقها قابلیت انجام ماموریتهای شناسایی و همچنین حملات انتحاری را دارند. با این حال، نشانهای از استفاده آمریکا از آنها برای حملات تهاجمی اعلام نشده است.
این تصمیم در حالی تایید شد که نیروی دریایی آمریکا طی سالهای اخیر در توسعه ناوگان شناورهای سطحی بدون سرنشین با چالشهایی روبهرو بوده است.
گزارشها از محلات مسکونی تهران و کرج حاکی از وضعیت بحرانی و سلب امنیت شهروندان توسط نیروهای ایست بازرسی است. این نیروها با استقرار ماشینهای سنگین، ادوات نظامی و موتورسیکلتها اطراف مجتمعهای مسکونی و ایجاد ایستهای بازرسی، آرامش و امنیت مردم را به خطر انداختهاند.
این تجمعها که با پخش مداوم و بلند نوحه و ایجاد آلودگی صوتی شدید همراه است، نه تنها مخل آسایش ساکنان شده، بلکه به دلیل رصد دائمی این نیروها توسط پهپادها، عملا جان مردم عادی و غیرنظامیان را به عنوان سپر انسانی در معرض خطر جدی قرار داده است.
در یک نمونه، خانوادهای که پدر بیمارشان در وضعیت اورژانسی قلبی و مغزی در منزل بستری است، از این نیروها درخواست کردند تا محل تجمع خود را تغییر دهند، اما این درخواست با هجوم، تهدید و اتهامزنیهای سنگینی چون «همکاری با دشمن»، «ضد انقلاب» و «حامی جنگ» و ضربوشتم مواجه شد. این تعرض به خیابان ختم نشد و در ادامه پیگیری و ایجاد رعب و وحشت، نیروهایی نقابدار به آپارتمان دختر این خانواده حمله برده و با استفاده از چاقو و اسلحه، ضمن ارعاب و اذیت سرایدار، خواستار ضبط غیرقانونی فیلم دوربینهای مداربسته ساختمان شدند.
همزمان در کرج در چند نقطه از جمله مناطق گوهردشت، بلوار ماهان، میدان اسبی و عظیمیه نیز گزارش شده است که بسیاری از مراکز عمومی، پارکینگها و واحدهای سرایداری مجتمعهای بزرگ مسکونی به اجبار تخلیه شده تا به عنوان پایگاه و محل استراحت این نیروها مورد استفاده قرار گیرند؛ اقدامی که منجر به آوارگی شهروندان از محل زندگی و فضاهای فرهنگی و اجتماعیشان شده و محیطهای مدنی را به مناطق نظامی تبدیل کرده است.
طبق این گزارشها، گلولهای به سینه نهال اصابت کرد و او در پی شدت جراحات جان خود را از دست داد. منابع محلی میگویند دوستان او تا رسیدن نیروهای امدادی در کنار وی ماندند، اما تلاشها برای نجات جانش بینتیجه ماند.
منابع نزدیک به خانواده اعلام کردهاند که پیکر نهال با تاخیر به خانواده تحویل داده شد. همچنین گفته میشود خانواده نهال برای معرفی او با عنوان «شهید» تحت فشار بودهاند.
احمدرضا و امیرحسین فیضی؛ دو برادر کشتهشده در فردیس کرج
در حادثهای دیگر در فلکه پنجم فردیس کرج، دو برادر به نامهای امیرحسین و احمدرضا فیضی، در شامگاه ۹ اسفند در اثر تیراندازی ماموران جان باختند. امیرحسین، ۱۹ ساله و دانشجو و احمدرضا، ۱۵ ساله و دانشآموز بود.
به گفته یکی از نزدیکان این خانواده، این دو برادر در خودرو پدرشان در حال تردد بودند و پس از انتشار خبر کشته شدن علی خامنهای با بوق زدن ابراز شادی میکردند که در فلکه پنجم فردیس هدف تیراندازی قرار گرفتند.
پس از به رگبار بستن خودرو و تیر خوردن احمدرضا و امیرحسین، ماموران مجددا به لاستیکهای خودرو تیراندازی کردند و پدر خانواده ناچار به توقف خودرو شد.
بر اساس روایت این منبع، احمدرضا از ناحیه قلب هدف گلوله قرار گرفت و در دم جان باخت. امیرحسین نیز که از ناحیه پهلو مجروح شده بود، دقایقی بعد در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. پس از آن، ماموران در محل حادثه با بستگان قربانیان درگیر و مانع از همراهی آنان با مجروحان شدند.
این منبع همچنین اعلام کرده است که تحویل پیکر این دو برادر با تاخیر انجام شده و خانواده برای پیگیری وضعیت آنان با محدودیتهایی مواجه بودهاند.