استفاده گسترده نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از اماکن عمومی شهر اشنویه
سازمان حقوق بشری کردپا از تشدید حضور نیروهای نظامی و استفاده گسترده آنها از اماکن عمومی شهر اشنویه برای استقرار و جابهجایی نیروها و تجهیزات نظامی خبر داد.
کردپا نوشت نیروهای سپاه پاسداران از مدارس و مساجد در سطح شهر و مناطق اطراف بهعنوان پایگاههای موقت استفاده میکنند.
بر اساس این گزارش، مسجد «امام جعفر صادق» بهعنوان یکی دیگر از پایگاههای استقرار نیروهای نظامی مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین سالن ورزشی «کانیسپی» بهطور اختصاصی در اختیار نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته است و بخش قابل توجهی از تجهیزات نظامی در آنجا نگهداری میشود.
کردپا افزود استقرار ایستهای بازرسی در مسیرهای ارتباطی، بهویژه در جاده اشنویه به پیرانشهر، افزایش یافته است و ماموران با کنترل تردد شهروندان، فضای امنیتی و نظامی شدیدی را در منطقه ایجاد کردهاند.
این سازمان نوشت بر اساس ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، طرفهای درگیر موظف هستند بین غیرنظامیان و نظامیان و همچنین میان اماکن غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل شوند، و تاکید کرد استقرار نیرو در مساجد، سالنهای ورزشی و ادارات دولتی، این اماکن را به «هدف نظامی قانونی» تبدیل کرده است و جان غیرنظامیان را به خطر میاندازد.