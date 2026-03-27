خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، عصر جمعه گزارش داد آمریکا و اسرائیل در دو حمله مستقل، کارخانه‌های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان را هدف حمله قرار دادند.

این رسانه افزود نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شده‌اند.

فارس گزارش داد در حمله به فولاد مبارکه، یک پست برق و خط تولید فولاد آلیاژی هدف قرار گرفته و در حمله به کارخانه فولاد خوزستان، سوله‌های انبار این شرکت هدف قرار گرفته است.