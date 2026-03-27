ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از شناسایی تلاش‌ها برای بازسازی، نیروی هوایی این کشور به کارخانه آب سنگین در اراک، که آن را زیرساختی کلیدی برای تولید پلوتونیوم مورد استفاده در سلاح هسته‌ای توصیف کرد، حمله کرده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است نیروی هوایی با هدایت دقیق اطلاعات نظامی، ساعتی پیش این تاسیسات را در مرکز ایران هدف قرار داد.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد این کارخانه یک دارایی اقتصادی مهم برای حکومت ایران محسوب می‌شد و هر سال ده‌ها میلیون دلار درامد ایجاد می‌کرد.

به گفته ارتش اسرائیل، با وجود تعهدات بین‌المللی از جمله توافق هسته‌ای، حکومت ایران از تغییر کاربری راکتور به گونه‌ای که مانع تولید پلوتونیوم در سطح نظامی شود خودداری کرد و دستور داد این روند تکمیل نشود.

ارتش اسرائیل افزود این کارخانه پیش‌تر در جریان عملیاتی با نام «با تمام توان» هدف قرار گرفته بود و پس از آن تلاش‌های مکرر برای بازسازی آن شناسایی شد. به همین دلیل، این تاسیسات بار دیگر هدف حمله قرار گرفت.

ارتش اسرائیل اعلام کرد اجازه نخواهد داد حکومت ایران به تلاش برای پیشبرد برنامه سلاح هسته‌ای که آن را تهدیدی علیه اسرائیل و جهان خواند، ادامه دهد.