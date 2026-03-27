سازمان ماده ۱۸ بر ضرورت حفاظت از جان غیرنظامیان در ایران و دیگر کشورها تأکید کرد
سازمان ماده ۱۸ در بیانیهای بر ضرورت حفاظت از جان غیرنظامیان در ایران و دیگر سرزمینهای درگیر جنگ تأکید کرد و خواستار تضمین امنیت زندانیان، بهویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران شد.
این سازمان جمعه هفتم فروردین نوشت: «ما، بهعنوان بخشی از جامعهٔ مسیحیان ایرانی، با شهروندان میهنمان که پس از کشتار حکومتی دیماه و اکنون در میان جنگ و ناامنی گرفتار شدهاند، ابراز همبستگی و همدردی میکنیم.»
این نهاد مدنی که هدف خود را «ترویج آزادی دینی و نیز حمایت از مسیحیانی میداند که در ایران تحت آزار دینی (نقض آزادی دینی) قرار گرفتهاند»، افزود: «در شرایطی که کشور با بحران و ناامنی روبهروست، مسئولیت حاکمیت در قبال جان و سلامت تمامی بازداشتشدگان دوچندان میشود و هرگونه آسیب به آنان، نقضی جدی و غیرقابلقبول حقوق بشر محسوب میگردد.»
بیانیه به گزارش مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، استناد کرد که اخیراً اعلام کرده است بسیاری از زندانیان همچنان در بازداشت بهسر میبرند؛ افرادی که تنها به دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود زندانی شدهاند.
ماده ۱۸ همچنین خواستار حفاظت از زیرساختهای حیاتی در ایران و سایر کشورهای درگیر جنگ در برابر حملات شد و بر حق دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت تأکید کرد.
این نهاد مدنی اشاره کرد دسترسی به اینترنت نه یک امتیاز، بلکه حقی بنیادین در دنیای امروز است؛ حقی ضروری برای اطلاعرسانی، مستندسازی نقض حقوق بشر و برقراری ارتباط آزاد میان شهروندان. محدودسازی یا قطع اینترنت، خود شکلی از سرکوب و نقض حقوق اساسی مردم بهشمار میرود.
ماده ۱۸ همچنین نوشت وظیفه خود میداند که صدای مردم دربند ایران را در مجامع بینالمللی بازتاب دهد و از حقوق سرکوبشدهٔ آنان، از جمله حق حیات، آزادی و کرامت انسانی، دفاع کند.