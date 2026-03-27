روبیو: آمریکا به دنبال طرح جهانی برای باز نگه داشتن تنگه هرمز است
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه نشست گروه ۷ گفت که تضمین باز ماندن تنگه هرمز برای کشتیرانی، حتی پس از دستیابی آمریکا به اهداف نظامی خود در ایران، یک «چالش فوری» خواهد بود.
روبیو گفت جمهوری اسلامی ممکن است تلاش کند برای عبور از تنگه هرمز عوارض تعیین کند؛ اقدامی که به گفته او میتواند خسارت اقتصادی قابل توجهی به بسیاری از کشورهای جهان وارد کند.
وزیر خارجه آمریکا افزود ایالات متحده برای تدوین طرحی با هدف باز نگه داشتن این گذرگاه راهبردی پس از پایان درگیریها، به دنبال همکاری بینالمللی خواهد بود.
روبیو درباره احتمال محدود شدن تردد در این تنگه گفت: «این کار نه تنها غیرقانونی، بلکه غیرقابل قبول است. این اقدام برای جهان خطرناک است و مهم است که جهان یک طرح داشته باشد.»