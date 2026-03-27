حمله به شهرستان لارستان
معاون سیاسی استانداری فارس از حمله جنگندههای آمریکا و اسرائیل به شهرستان لارستان در صبح جمعه خبر داد.
ویدیوی منتشرشده در رسانههای اجتماعی، کاروانی از خودروها و موتورسیکلتهای نیروهای حامی حکومت را در خیابانها نشان میدهد که مسلح هستند و پرچم جمهوری اسلامی در دست دارند. در این ویدیو، زنانی با پوشش چادر و اسلحه در دست، سوار بر خودروهای نظامی دیده میشوند.
بر روی این تصاویر، صدای مداحی محمود کریمی، مداح حکومتی، شنیده میشود که در آن مفاهیم ایدئولوژیک و مضامینی چون «آرمانهای شهادتطلبی» بازتاب داده میشود.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در هفتههای اخیر از تشدید ایستهای بازرسی و برپایی تجمعهای حکومتی با حضور نیروهای مسلح در دهها شهر ایران حکایت دارد.
معاون فرهنگی سپاه تهران نیز پیشتر تایید کرد سپاه کودکان ۱۲ ساله و نوجوانان را مسلح کرده و به ایستهای بازرسی فرستاده است. ویدیوهای رسانههای حکومتی نیز از مسلح شدن شماری از حامیان جمهوری اسلامی در اماکن عمومی خبر میدهد.
پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی از وقوع حملات و تحرکات امنیتی در چند شهر ایران است.
شهروندی گزارش داد در تبریز، ساعت ۰۳:۰۰ بامداد پژوهشکده رانشگرهای فضایی در منطقه میرداماد هدف قرار گرفت.
در فارسان در استان چهارمحال و بختیاری، مراکز اطلاعات و سپاه در شهر فارسان تخریب شد.
یک مخاطب ایراناینترنشنال گفت در تهران، در محدوده سردار جنگل، حدفاصل نیایش و همت، پارک شاهد، چهارراه سردار و چهارراه مخبری، حضور و جابهجایی نیروهای یگان ویژه و یگان موتوری همراه با خودروهای مجهز گزارش شده است.
در سیرجان، ساعت ۱۹:۴۵ پنجشنبه یک موشک بالستیک در بیابانهای اطراف شهر پرتاب شد که پس از حدود دو دقیقه سقوط کرد و موج انفجار ایجاد شد.
در بندرعباس نیز ساعت ۱۲:۳۰ در ورودی شهر از سمت راهآهن، ایستهای بازرسی متعدد با حضور نیروهای بسیج و سپاه و خودروهای مجهز مستقر شدهاند.
در اصفهان بر اساس گزارش شهروندان ساعت ۰۳:۳۰ بامداد در سپاهانشهر چندین انفجار مهیب شنیده شد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره حمله به مدرسه دخترانه میناب گفت سکوت و بیتفاوتی در برابر بیعدالتیها هرگز به امنیت و صلح منجر نخواهد شد.
او با اشاره به حملات ۹ اسفند ۱۴۰۴ گفت جمهوری اسلامی در میانه جنگی «غیرقانونی» قرار دارد که از سوی آمریکا و اسرائیل آغاز شده است.
به گفته او، این حملات در حالی آغاز شد که تهران و واشینگتن درگیر روندی دیپلماتیک درباره برنامه هستهای ایران بودند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمله به مدرسه ابتدایی در میناب را «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» خواند و گفت این حمله عامدانه و از پیش طراحیشده بوده است.
او افزود بیش از ۱۷۵ دانشآموز و معلم در این حمله کشته شدهاند.
عراقچی همچنین گفت طی ۲۷ روز گذشته بیش از ۶۰۰ مدرسه در ایران تخریب یا آسیب دیده و بیش از هزار دانشآموز و معلم کشته یا مجروح شدهاند.
او آمریکا و اسرائیل را به هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی متهم کرد.
عراقچی در پایان تاکید کرد: «ایران هرگز در پی جنگ نبوده است، اما دفاع ما تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت.»
نماینده ایتالیا در نشست سازمان ملل درباره حمله به مدرسه دخترانه میناب گفت: «از کودکان باید چه در شرایط جنگی و چه غیرجنگی محافظت شود.»
او همچنین خواستار توقف اعدامها در ایران، بهویژه اعدام افراد زیر ۱۸ سال، شد.
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید رویارویی مسلحانه در خاورمیانه، خواستار توقف فوری حملات و تامین امنیت غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در منطقه شد.
او گفت مسکو نسبت به افزایش تنشها و حملات به برخی زیرساختهای انرژی و همچنین کشورهای عربی همسایه نگران است و تاکید کرد باید از گسترش درگیری جلوگیری شود.
نماینده روسیه همچنین حمله به یک مدرسه دخترانه در میناب را محکوم کرد و گفت این حمله جان کودکان بیگناه را گرفته است.
او حمله به کشورهای عربی را نیز غیرقابل قبول خواند و گفت این تحولات در نتیجه جنگ اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران رخ داده است.