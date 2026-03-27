تشدید فشارهای امنیتی بر مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در سایه جنگ
مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از کشور گزارش دادند بهدلیل فعالیتهای خود علیه جمهوری اسلامی، با فشارهای امنیتی مواجه شدهاند. سایر پیامهای رسیده نیز از ادامه بمباران و فضای امنیتی در دستکم ۱۳ استان ایران حکایت دارند.
برخی مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از ایران جمعه هفتم فروردین از دریافت تماسهای تهدیدآمیز و مشکوک خبر دادند.
یکی از مخاطبان گفت: «امروز با پدر من و پدر همسرم از اطلاعات تماس گرفتند و تهدید کردند که اگر پای ما به ایران برسد، برایمان بد خواهد شد، چون علیه جمهوری اسلامی پست و استوری مینویسیم.»
او افزود: «همچنین تهدید کردند اموالمان مصادره خواهد شد. ما در آلمان ساکن هستیم.»
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین نشان میدهد به برخی شهروندان، پیامکهایی با مضمون تهدید به مصادره اموال در صورت فعالیت علیه حکومت ارسال شده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در خارج از کشور گفت: «پیام تهدیدآمیز و اخطار برای شماره تلفن ایران ما که داخل ایران نزد اقوام هست، آمده که اگر در فعالیتهای علیه رژیم (راهپیمایی خارج از ایران، گذاشتن پست، لایک پستی علیه رژیم، فالو کردن دشمنان و یا ابراز هر نظری علیه رژیم) شرکت کنیم، اموال ما مصادره میشود.»
شماری دیگر از شهروندان داخل ایران نیز از تهدیدهای تلفنی و پیامکی و نیز مشکلات مالی ناشی از قطع اینترنت خبر دادند.
ادامه حملات در ۱۳ استان ایران
مخاطبان ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف ایران هفتم فروردین از وقوع انفجار، پرواز جنگندهها، برپایی ایستهای بازرسی و افزایش حضور نیروهای نظامی و امنیتی در دستکم ۱۳ استان خبر دادند.
آذربایجان شرقی
بر اساس این پیامها، در تبریز از ساعت ۰۲:۰۰ بامداد صدای انفجار در منطقه یاغچیان شنیده شد و حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد پژوهشکده رانشگرهای فضایی در منطقه میرداماد هدف قرار گرفت.
مخاطبان همچنین از پرواز مداوم جنگندهها و وقوع انفجار در شرق این شهر خبر دادند.
تهران
طبق گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شامگاه پنجشنبه جنگندهها بر فراز شهر تهران پرواز کردند و ساکنان منطقه چیتگر از شنیده شدن صدای انفجار و لرزش در اطراف دریاچه خبر دادند.
بامداد جمعه نیز حوالی ساعت ۰۳:۱۰ و ۰۴:۱۰ صدای انفجار در مناطق چیتگر و کوهک گزارش شد.
برخی مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی بیت رهبری خبر دادند.
در خیابان بهشتی و محدوده سردار جنگل، حضور خودروهای زرهی و جابهجایی نیروهای یگان ویژه گزارش شد. همچنین جنگندهها بر فراز شهرری پرواز کردند.
گزارش دیگری حاکی است در اسلامشهر بین ساعت ۰۴ تا ۰۴:۳۵ بامداد جمعه، صدای چند انفجار به گوش رسید.
البرز
پیامهای رسیده از کرج حاکی است بین ساعت ۰۳ تا ۰۴:۳۰ بامداد صدای انفجارهای شدید در مهرشهر، عظیمیه، شاهینویلا، مهرویلا، ولیعصر و گلشهر شنیده شد.
در هشتگرد نیز ساعت ۰۴:۰۰ بامداد دو انفجار شدید رخ داد.
اصفهان
مخاطبان ایراناینترنشنال از چندین انفجار در ساعات ۰۳:۲۵، ۰۳:۳۰ و ۰۳:۴۵ بامداد در نقاط مختلف شهر اصفهان از جمله سپاهانشهر و سهراه سیمین خبر دادند.
حوالی ساعت ۰۶:۳۰ صبح صدای شدید جنگندهها همراه با لرزش در شهر گزارش شد.
گزارش دیگری حاکی است جمعه صبح در شهرضا انفجار شدیدی رخ داد که باعث لرزش خانهها شد.
خراسان رضوی، همدان، بندرعباس و یزد
در نیشابور ساعت ۰۴:۳۹ صبح صدای پرواز جنگندهها گزارش شد.
در مشهد بین ساعت ۰۶ تا ۰۷ صبح چندین انفجار همراه با صدای جنگنده و پدافند به گوش رسید.
در بندرعباس و یزد، مخاطبان از استقرار ایستهای بازرسی در ورودی شهرها خبر دادند.
در فارسان استان چهارمحال و بختیاری نیز تخریب مراکز اطلاعات و سپاه گزارش شد.
بر اساس روایتهای مردمی از همدان، خوابگاه دخترانه ریحانه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تخلیه و اتاقها برای استقرار نیروهای بسیجی خالی شده است.
یکی از مخاطبان گفت وسایل دانشجویان در پلاستیکهای زباله قرار گرفته است.
شیراز و خوزستان
بر پایه پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، بعدازظهر جمعه در شیراز صدای جنگنده و یک انفجار مهیب شنیده شد.
همچنین ساعت ۱۵:۴۵ در اهواز صدای پنج انفجار مهیب به گوش رسید.
در بهبهان نیز بین ساعت ۰۱ تا ۰۴ بامداد صدای مداوم جنگندهها و انفجار گزارش شد.
ایلام، بوشهر و کرمان
در آبدانان ساعت ۰۱:۳۰ بامداد صدای جنگندهها و یک انفجار بزرگ گزارش شد و مخاطبان گفتند سایت پدافند هوایی هدف قرار گرفت.
در جم ساعت ۰۴:۰۰ صبح فرودگاه این شهرستان هدف حمله جنگنده قرار گرفت.
در سیرجان نیز ساعت ۱۹:۴۵ پنجشنبه یک موشک بالستیک از بیابانهای اطراف شهر پرتاب شد و پس از حدود دو دقیقه سقوط کرد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از ادامه حملات به دستکم ۱۷ شهر ایران است؛ تهران، کرمانشاه، همدان، جم، بیرجند، سیرجان، پارسیان، بندرعباس، اصفهان، سلماس، ارومیه، بابلسر، فریدونکنار، مشهد، قم، نیشابور و زبرخان.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال پنجشنبه ششم فروردین در پیامی نوشت: «ساعت پنج صبح، صنایع نظامی دفاعی ورنامخواست در استان اصفهان هدف قرار گرفت و از آن زمان آب شهر قطع شده است.»
بر اساس یکی از پیامهای رسیده، ساعت ۶:۴۵ صبح ساختمانی در بندرعباس هدف حمله قرار گرفت.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که ساعت ۳:۱۰ بامداد، انفجارهای مهیب شهر اصفهان را به مدت حدود ۱۰ دقیقه لرزاند.
ساعت پنج صبح نیز چندین انفجار شدید دیگر در سطح شهر به گوش رسید.
در شیراز، ساعت ۱:۱۰ بامداد صدای جنگنده و پنج انفجار گزارش شد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال خبر داد در ملایر، بامداد پنجشنبه صدای مکرر جنگندهها از آسمان شهر شنیده شده است.
سایر انفجارهای صبح پنجشنبه
شهروندی گزارش داد ساعت ۹ صبح، صدای انفجار شدید و عبور جنگنده بین سلماس و ارومیه به گوش رسید.
از ساعت ۹:۳۰ نیز مخاطبان از وقوع انفجارهای متعدد در غرب تهران خبر دادند. ساعت ۹:۳۲ صدای پدافند و انفجار در حوالی شهرک اکباتان گزارش شد.
روایتهای مردمی همچنین از وقوع دو انفجار حدود ساعت ۱۱:۴۵ در سپاه چمران جم حکایت دارند.
موج گسترده انفجارهای ظهر پنجشنبه
طبق روایتهای مخاطبان ایراناینترنشنال، حدود ساعت ۱۲:۲۶ در دستکم ۱۰ نقطه کرمانشاه انفجارهایی رخ داد و جنگندهها در ارتفاع پایین پرواز میکردند.
حدود ۱۲:۳۰، انفجارهایی در محدوده پارک کوهستان کرمانشاه گزارش شد.
گزارشی دیگر حاکی است ساعت ۱۲:۳۷ مناطق کوهستانی کرمانشاه و تنگه کنشت هدف قرار گرفت.
برخی مخاطبان گفتند زاغه مهمات و موشک در این منطقه هدف بوده و انفجارها تا حوالی ساعت ۱۴ ادامه داشت.
در همدان بین ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۲:۵۰ چندین انفجار مهیب به گوش رسید و گزارشهایی از هدف قرار گرفتن اطلاعات سپاه منتشر شد.
در بندرعباس نیز یک ساختمان هشتطبقه در منطقه گلشهر هدف قرار گرفت.
شهروندی گزارش داد ساعت ۱۴:۵۴ بعدازظهر به مقر سپاه در چمستان مازندران حمله شد.
همچنین مخاطبان از حملات مکرر به محدودهای در نزدیکی تبریز که به گفته آنان سایت موشکی است، خبر دادند.
بر پایه گزارشهای رسیده، حدود ساعت ۱۵:۴۰ صدای چند انفجار در بابلسر به گوش رسید.
مخاطبان هدف حملات را پایگاه نیروی هوایی عنوان کردند و افزودند سه انفجار شدید رخ داده است.
شهرهای شاهینشهر، بهارستان و مبارکه در استان اصفهان نیز هدف قرار گرفتند.
تغییر کاربری مراکز غیرنظامی
برخی پیامها حاکی از تخلیه خانههای سالمندان و شیرخوارگاهها در دزفول و استقرار نیروها و تجهیزات در این مراکز است.
همچنین گزارش شده مدرسه شبانهروزی دشت تیرتاج دشمنزیاری اکنون محل استقرار فرماندهان سپاه و بسیج نورآباد ممسنی است.
تشدید مشکلات معیشتی و دارویی
در کنار تحولات امنیتی، مخاطبان از افزایش شدید قیمت مواد غذایی در خوزستان و بیثباتی قیمتها خبر دادند.
برخی گزارشها از جهش چندبرابری قیمت انسولین حکایت دارد و شماری از بیماران از کمبود دارو و جابهجایی بین شهرها برای تهیه آن گلایه کردهاند.