عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره حمله به مدرسه دخترانه میناب گفت سکوت و بی‌تفاوتی در برابر بی‌عدالتی‌ها هرگز به امنیت و صلح منجر نخواهد شد.

او با اشاره به حملات ۹ اسفند ۱۴۰۴ گفت جمهوری اسلامی در میانه جنگی «غیرقانونی» قرار دارد که از سوی آمریکا و اسرائیل آغاز شده است.

به گفته او، این حملات در حالی آغاز شد که تهران و واشینگتن درگیر روندی دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای ایران بودند.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمله به مدرسه ابتدایی در میناب را «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» خواند و گفت این حمله عامدانه و از پیش طراحی‌شده بوده است.

او افزود بیش از ۱۷۵ دانش‌آموز و معلم در این حمله کشته شده‌اند.

عراقچی همچنین گفت طی ۲۷ روز گذشته بیش از ۶۰۰ مدرسه در ایران تخریب یا آسیب دیده و بیش از هزار دانش‌آموز و معلم کشته یا مجروح شده‌اند.

او آمریکا و اسرائیل را به هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی متهم کرد.

عراقچی در پایان تاکید کرد: «ایران هرگز در پی جنگ نبوده است، اما دفاع ما تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت.»