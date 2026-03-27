حملات و تحرکات امنیتی در تبریز، اصفهان، چهارمحال، بندرعباس
پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی از وقوع حملات و تحرکات امنیتی در چند شهر ایران است.
شهروندی گزارش داد در تبریز، ساعت ۰۳:۰۰ بامداد پژوهشکده رانشگرهای فضایی در منطقه میرداماد هدف قرار گرفت.
در فارسان در استان چهارمحال و بختیاری، مراکز اطلاعات و سپاه در شهر فارسان تخریب شد.
یک مخاطب ایراناینترنشنال گفت در تهران، در محدوده سردار جنگل، حدفاصل نیایش و همت، پارک شاهد، چهارراه سردار و چهارراه مخبری، حضور و جابهجایی نیروهای یگان ویژه و یگان موتوری همراه با خودروهای مجهز گزارش شده است.
در سیرجان، ساعت ۱۹:۴۵ پنجشنبه یک موشک بالستیک در بیابانهای اطراف شهر پرتاب شد که پس از حدود دو دقیقه سقوط کرد و موج انفجار ایجاد شد.
در بندرعباس نیز ساعت ۱۲:۳۰ در ورودی شهر از سمت راهآهن، ایستهای بازرسی متعدد با حضور نیروهای بسیج و سپاه و خودروهای مجهز مستقر شدهاند.
در اصفهان بر اساس گزارش شهروندان ساعت ۰۳:۳۰ بامداد در سپاهانشهر چندین انفجار مهیب شنیده شد.