ارتش اسرائیل: کارخانه استخراج اورانیوم در یزد را هدف قرار دادیم
ارتش اسرائیل جمعه اعلام کرد یک کارخانه استخراج اورانیوم از معادن را در یزد در مرکز ایران هدف قرار داده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: «این کارخانه تنها از نوع خود در ایران است که در آن مواد خام استخراجشده از زمین، تحت فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی قرار میگیرند تا در ادامه بهعنوان مواد اولیه برای غنیسازی اورانیوم استفاده شوند.»
ارتش اسرائیل افزود: «این یک مرحله بسیار مهم در برنامه سلاح هستهای است که توسط رژیم پیش برده میشود و آغاز زنجیره ارزشی محسوب میشود که برای تولید سلاح هستهای مورد نیاز است.»
بر اساس این گزارش، حملات اسرائیل به زیرساختهای اصلی که «در فرآیندهای تولید منحصربهفرد این سایت استفاده میشوند»، هدایت شد.
ارتش اسرائیل تاکید کرد که اجازه نخواهند داد که «رژیم تروریستی» ایران به تلاشهای خود برای پیشبرد برنامه سلاح هستهای که تهدیدی وجودی برای کشور اسرائیل و سراسر جهان است، ادامه دهد.