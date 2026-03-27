پیشتر نیز روزنامه وال‌استریت ژورنال خبر داده بود که وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی اعزام حدود ۱۰ هزار نیروی زمینی دیگر به خاورمیانه است.

بررسی اعزام نیروهای رزمی بیشتر به منطقه، نشانه دیگری از قریب‌الوقوع بودن انجام یک عملیات زمینی از سوی آمریکا در جنگی است که در یک ماه گذشته، محدود به عملیات هوایی، بمباران و پرتاب موشک بوده است.

خبر بررسی افزایش گسترده نیروهای زمینی آمریکا در منطقه در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا می‌گوید در حال مذاکره با کسانی در جمهوری اسلامی است که قدرت واقعی را در تهران در دست دارند.

یوهان وادِفول، وزیر امور خارجه آلمان، جمعه هفت فروردین اعلام کرد تماس‌های غیرمستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان است و نمایندگان دو طرف طبق برنامه قرار است به‌زودی در پاکستان دیدار کنند.

او گفت: «بر اساس اطلاعات من، تماس‌های غیرمستقیمی بین آمریکا و ایران وجود داشته و مقدمات دیدار مستقیم نیز فراهم شده است. ظاهرا این دیدار به زودی در پاکستان برگزار خواهد شد.»

پاکستان نیز پیشتر تایید کرده بود که شروط آمریکا برای پایان جنگ را به جمهوری اسلامی منتقل کرده است، با این حال مقامات جمهوری اسلامی در موضع‌گیری‌های علنی خود همچنان هرگونه مذاکره با آمریکا را رد می‌کنند.

ترامپ پنج‌شنبه ششم فروردین در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت به درخواست حکومت ایران، مهلت مذاکرات میان تهران و واشینگتن را به مدت ۱۰ روز دیگر تا ششم آوریل ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا (‫ساعت ۳:۳۰ بامداد سه‌شنبه ۱۸ فروردین به وقت ایران) تمدید کرده است.

او افزود: «مذاکرات در جریان است و برخلاف اظهارات نادرست رسانه‌های جعلی و دیگران، بسیار خوب پیش می‌رود.»

پیش‌تر در دوم فروردین، رییس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد در صورت باز نشدن تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت ، «نیروگاه‌های برق» ایران را هدف قرار خواهد داد.

یک روز بعد، ترامپ از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داد و گفت هرگونه حمله به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران به ‌مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد.

آکسیوس جمعه هفت فروردین در گزارش خود نوشت که نیروهای اعزامی جدید از یگان‌های رزمی متفاوتی با نیروهایی که پیش از این به منطقه اعزام شده‌اند، تشکیل می‌شود.

قرار است این هفته یک یگان رزمی از تفنگداران دریایی وارد منطقه شود. یگان رزمی دیگری نیز در حال اعزام است و به فرماندهی لشکر ۸۲ هوابرد هم دستور داده شده که همراه با یک تیپ پیاده‌نظام شامل چند هزار نیرو راهی خاورمیانه شود.

افزایش تهدیدها علیه کشورهای همسایه

هم‌زمان با این تحولات، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد امارات متحده عربی به متحدان خود اعلام کرده است در یک نیروی دریایی چند ملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز مشارکت خواهد کرد و برای تضمین عبور کشتی‌ها از این گذرگاه حیاتی تلاش خواهد کرد.

به نوشته فایننشال تایمز، ابوظبی این موضوع را به آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاع داده است و قصد دارد نیروی دریایی خود را نیز اعزام کند و موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند.

یکی از منابع به این روزنامه گفت تمرکز بر ایجاد گسترده‌ترین نیروی بین‌المللی ممکن است و هدف، جنگ با ایران نیست بلکه واکنش به آن چیزی است که جنگ علیه اقتصاد جهانی خوانده می‌شود.

فایننشال تایمز افزود امارات با همکاری بحرین در حال تدوین پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل است تا برای این نیرو مجوز رسمی دریافت کند و احتمال دارد این اقدام با مخالفت روسیه و چین روبه‌رو شود.

اقدام امارات متحده عربی در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی بر شدت تهدیدهای خود علیه این کشور و بحرین افزوده است.

امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، عربستان، امارات، کویت و قطر را متهم کرده که حریم هوایی خود را برای حمله به جمهوری اسلامی در اختیار آمریکا گذاشته‌اند.

او در این نامه تاکید کرده که حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به این کشورها، در راستای دفاع از خود و پاسخی به مبداء این حملات است.

ایروانی همچنین در نامه دیگری به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به تهدیدها درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هشدار داده که ادامه چنین روندی باعث خواهد شد.

او در این نامه از دبیرکل سازمان ملل خواسته که در برابر تهدیدهای اسرائیل و آمریکا علیه جان رهبران جمهوری اسلامی موضع بگیرد و این اقدامات را محکوم کند.