مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پاسخ به سوالی درباره اعزام نیروهای آمریکایی بیشتر به منطقه گفت که ایالات متحده می‌تواند بدون اعزام نیروی زمینی به اهداف خود در ایران دست یابد.

روبیو گفت: «درباره تاکتیک‌های نظامی صحبت نخواهم کرد»، اما تاکید کرد بیشتر اهداف آمریکا در ایران «جلوتر از برنامه زمانی» پیش می‌رود و افزود: «می‌توانیم بدون هیچ نیروی زمینی به این اهداف دست یابیم.»

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش احتمالی نیروها، جدا از تهاجم زمینی، گفت دونالد ترامپ «باید برای سناریوهای مختلف آماده باشد» و نیروهای آمریکایی در دسترس هستند تا بیشترین گزینه‌ها و امکان تطبیق با شرایط احتمالی را برای رییس‌جمهوری فراهم کنند.

بر اساس گزارش‌ها، هزاران نیروی آمریکایی در حال اعزام به منطقه هستند که دست‌کم یک هزار نفر از آن‌ها از لشکر ۸۲ هوابرد هستند.