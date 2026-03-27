ارتش اسرائیل: سایت کلیدی تولید موشک دریایی ایران در یزد هدف قرار گرفت
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور، با هدایت بخشهای اطلاعات نظامی و دریایی، «مرکزیترین سایت» تولید موشکها و مینهای دریایی ایران را در شهر یزد هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این مرکز برای برنامهریزی، توسعه، مونتاژ و ذخیرهسازی موشکهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگرفت؛ موشکهایی که قابلیت شلیک از شناورها، زیردریاییها و بالگردها علیه اهداف دریایی را دارند.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد بخش قابلتوجهی از موشکها و مینهای دریایی نیروی دریایی ایران در این سایت توسعه مییافته است.
ارتش اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد موج گستردهای از حملات علیه زیرساختهای متعلق به «رژیم تروریستی ایران» را در تهران به پایان رسیده و همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل مجموعهای از حملات را علیه سایتهای تولید موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی در ایران انجام داده است.
بنا بر این گزارش، در حملاتی که در سطح تهران صورت گرفت، زیرساختها و مراکزی هدف قرار گرفتند که برای تولید تسلیحات مورد استفاده قرار میگرفتند؛ تمرکز اصلی این حملات بر سایتهای تولید موشکهای بالستیک بوده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور، با هدایت بخش اطلاعاتی، در جریان عملیات شبانه به سامانههای شلیک موشک در غرب ایران حمله کرده است.
به گفته ارتش اسرائیل، از جمله اهداف مورد حمله میتوان به سکوهای پرتاب موشک و مراکز ذخیرهسازی اشاره کرد که «تهدیدی علیه اسرائیل» توصیف شدهاند.
جمهوری اسلامی پنجشنبه شب و بامداد جمعه اسرائیل، عربستان سعودی و کویت را هدف حملههای پهپادی و موشکی قرار داد. این حملهها آسیب جانی به همراه نداشتند و پهپادهایی که پرتاب شده بودند رهگیری شدند.
وزارت دفاع عربستان سعودی در دو نوبت از رهگیری هفت پهپاد بر فراز استان شرقی خبر داد.
گارد ملی کویت نیز اعلام کرد پدافند هوایی این کشور دو پهپاد را سرنگون کرده است.
ارتش اسرائیل نیز از شلیک چند موشک از ایران خبر داد، اما طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، این حملهها آسیب جانی به همراه نداشت.
فایننشال تایمز به نقل از سه فرد آگاه گزارش داد امارات متحده عربی در حال رایزنی برای تشکیل ائتلافی با هدف بازگشایی تنگه هرمز است و به متحدان خود اعلام کرده که برای بازگشایی این آبراه در یک کارگروه دریایی چندملیتی مشارکت خواهد کرد.
به گفته دو فرد آگاه، امارات قصد دارد نیروی دریایی خود را برای این منظور اعزام کند.
یکی از این افراد گفت تمرکز بر ایجاد گستردهترین نیروی بینالمللی ممکن است و هدف، ورود به جنگ با ایران نیست. او افزود جمهوری اسلامی علیه اقتصاد جهانی وارد جنگ شده و کشورها باید در برابر آن بایستند.
امارات همچنین با بحرین در حال کار بر روی قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا برای هر نیروی آتی ماموریت قانونی فراهم شود، اما به گفته این منبع، روسیه و چین ممکن است با این اقدام مخالفت کنند.
گزارشهای منتشر شده و واکنشهای کاربران در فضای مجازی حملههای هوایی بامداد جمعه در نقاط مختلف شهرهای اصفهان و تهران را بسیار گسترده، مهیب و کمسابقه توصیف کردند. تصاویر منتشر شده ستونهای دود را در نقاط مختلف این دو شهر نشان میداد. (عکس از وحید آنلاین)
پس از آنکه ارتش اسرائیل از موج جدید حملههایش به اهداف جمهوری اسلامی خبر داد، گزارشها از انفجارهای مهیب در مناطق مرکزی، غربی، شرقی و شمالی تهران حکایت داشت.
همچنین صداهای انفجارهای متعددی نیز در رباطکریم، شهرری، ورامین و شهریار گزارش شد.
در اصفهان نیز گزارشها از حملههای طولانیمدت و مداوم به نقاط مختلف این شهر حکایت داشت. طبق گزارشها، صداهای انفجار در کاشان و شاهینشهر نیز شنیده شد.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت واشینگتن امیدوار است درگیری با جمهوری اسلامی بدون اقدام نظامی بیشتر حل شود و فشار ناشی از استقرار نیروهای آمریکایی بر تهران تاثیر بگذارد.
او گفت به نظر میرسد رهبران ایران به عزم ترامپ و تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه پی بردهاند.
جانسون افزود: «ما در حال افزایش نیروها هستیم تا این پیام را منتقل کنیم و فکر میکنم اثر مورد نظر را خواهد داشت. نباید نیازی به اقدام بیشتر باشد و امیدوارم این مسئله بهزودی حل شود.»
رییس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت ترامپ در چارچوب اختیارات قانونی خود و در پاسخ به تهدیدی قریبالوقوع اقدام دفاعی انجام داده و کنگره تمایلی به گسترش بیشتر عملیات ندارد.