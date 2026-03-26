کمال پنحاسی، سخنگوی فارسی‌زبان ارتش اسرائیل، کشته‌ شدن علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی، را تایید کرد.

او افزود: «تنگسیری به‌جای دفاع از ایران، یک سازوکار تروریستی ایجاد کرده بود.»