برخاستن ستون دود سیاه انفجار در چابهار
یک شهروند روز پنجشنبه ویدیویی به ایران اینترنشنال ارسال کرد که برخاستن دود پس از حملات اسرائیل و آمریکا در محلی در چابهار را نشان میدهد.
کمال پنحاسی، سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل، کشته شدن علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی، را تایید کرد.
او افزود: «تنگسیری بهجای دفاع از ایران، یک سازوکار تروریستی ایجاد کرده بود.»
انتشار تصاویر شهرهای موشکی جمهوری اسلامی که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، بازتاب گستردهای در رسانههای اجتماعی داشته است.
آیه دریس، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از واکنش کاربران به این موضوع میگوید:
محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در تماس تلفنی با هاکان فیدان، همتای خود در ترکیه، درباره آخرین تحولات منطقه گفتوگو کرد.
مهمت کوچ، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، از نقش آنکارا در مذاکره میان تهران و واشینگتن میگوید:
با حضور جنگنده «ای-۱۰ تاندربولت ۲» و اعزام تکاوران «لشکر ۸۲ هوابرد» آمریکا، حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی وارد مرحله تازهای شده است.
جنگنده «ای-۱۰» متخصص نبرد با خودروهای زرهی و تانکهاست و «لشکر ۸۲ هوابرد» هم برای عملیات در منطقه جنگی آموزش دیدهاند.
رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تهران، با حضور در صداوسیما تایید کرد این نهاد کودکان ۱۲ ساله و نوجوانان را مسلح کرده و در ایستهای بازرسی خیابانی بهکار میگیرد.
گفتوگو با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی