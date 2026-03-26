استانداری هرمزگان از وقوع چند انفجار در بندرعباس خبر داد
روابط عمومی استانداری هرمزگان، صبح پنجشنبه اعلام کرد که در پی حمله به بخشی از شهر بندرعباس، چند انفجار رخ داد.
سانائه تاکاییچی، نخستوزیر ژاپن، در جلسه علنی مجلس نمایندگان اعلام کرد توکیو با بهرهگیری از روابط خود با آمریکا و جمهوری اسلامی، برای کاهش هرچه سریعتر تنشها در خاورمیانه تلاش خواهد کرد.
او گفت: «با استفاده از کانالهای گفتوگوی مستقیم با طرفهای درگیر، همه تلاشهای دیپلماتیک ممکن را انجام خواهیم داد.»
سانائه تاکاییچی درباره احتمال اعزام کشتیهای جنگی ارتش ژاپن به تنگه هرمز نیز اظهار داشت دولت در چارچوب حقوق بینالملل و قوانین داخلی بررسی خواهد کرد چه اقداماتی ضروری است.
او همچنین درباره نشست سران ژاپن و آمریکا با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روز ۱۹ مارس گفت دو طرف بر ادامه ارتباط نزدیک برای تحقق صلح و ثبات در خاورمیانه تاکید کردند و افزود: «از این پس نیز رابطه مبتنی بر اعتماد، کلیدی خواهد بود.»
نخستوزیر ژاپن در عین حال گفت توکیو با تهران نیز «در طول سالیان متمادی، روابطی را بنا کرده است.»
دفتر رسانهای امارت ابوظبی اعلام کرد در پی سقوط یک موشک رهگیریشده در این شهر، دو نفر کشته شدند.
به گزارش مقامهای محلی، این حمله در جریان حملات شبانه و بامداد رخ داد.
بر اساس این گزارش، سه نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند.
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داد روسیه در آستانه تکمیل ارسال مرحلهای پهپاد، دارو و مواد غذایی به ایران است؛ اقدامی که به گفته این منابع با هدف حمایت از تهران در جریان درگیریها انجام میشود.
دو مقام آگاه به این روزنامه گفتند مقامهای ارشد ایران و روسیه چند روز پس از حمله اسرائیل و آمریکا به تهران، بهطور محرمانه درباره تحویل پهپاد گفتوگو کردند. روند ارسال از اوایل ماه مارس آغاز شد و قرار بود تا پایان همان ماه تکمیل شود.
به گفته افراد مطلع، مسکو روابط نزدیکی با تهران دارد و پیشتر با ارائه تصاویر ماهوارهای، دادههای هدفگیری و پشتیبانی اطلاعاتی از ایران حمایت کرده است. ارسال پهپاد میتواند نخستین نشانه از ارائه حمایت نظامی مرگبار مستقیم روسیه به ایران از زمان آغاز جنگ باشد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره این گزارش گفت: «در حال حاضر اخبار جعلی زیادی منتشر میشود. یک چیز درست است: ما به گفتوگو با رهبری ایران ادامه میدهیم.»
یک مقام ارشد غربی به فایننشال تایمز گفت مسکو نهتنها برای تقویت توان نظامی ایران، بلکه برای پشتیبانی از ثبات سیاسی حکومت تهران وارد عمل شده است.
روسیه در مواضع علنی خود بر ارسال کمکهای بشردوستانه تاکید کرده و هفته گذشته اعلام کرد بیش از ۱۳ تن دارو از مسیر جمهوری آذربایجان به ایران فرستاده و قصد دارد این ارسالها را ادامه دهد.
در این گزارش همچنین آمده است ایران از زمان آغاز درگیریها بیش از سه هزار پهپاد یکطرفه تهاجمی شلیک کرده و روسیه نیز از سال ۲۰۲۳ پهپادهایی بر پایه طرحهای ایرانی برای استفاده در جنگ اوکراین تولید و اصلاح کرده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان از وقوع حملات و انفجارهای گسترده در چند شهر ایران در بامداد پنجشنبه ششم فروردین حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در بندرعباس حوالی ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، اطراف اسکله رجایی و منطقه هوانیروز هدف حملات سنگین قرار گرفتهاند.
در اصفهان نیز شهروندان از شنیده شدن انفجارهای مهیب در سراسر شهر از حدود ساعت ۰۳:۱۰ بامداد به مدت نزدیک به ۱۰ دقیقه خبر دادهاند. به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۰۵:۰۰ بامداد موج جدیدی از انفجارهای شدید در این شهر رخ داده است.
همچنین گزارش شده که مناطق اطراف از جمله شاهینشهر، بهارستان و مبارکه نیز هدف حملات قرار گرفتهاند. در نزدیکی ورنامخواست، یک مجموعه صنایع نظامی دو بار هدف حمله قرار گرفته و همزمان قطعی آب در این منطقه گزارش شده است.
در بیستوهفتمین روز جنگ، مقامهای منطقهای و بینالمللی مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی و در قبال ادامه درگیریها اتخاذ کردند و همزمان حملات متقابل ادامه یافت.
وزیر مشاور امارات جمهوری اسلامی را به «تلاش برای ایجاد شوک مرگبار» در اقتصاد جهانی متهم کرد و گفت کشورش خواهان «حلوفصل قاطع و نهایی» مسائلی است که حکومت ایران در منطقه ایجاد کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران منافع آمریکا را در هر نقطهای که شناسایی کند هدف قرار خواهد داد و افزود هر همسایهای که در این جنگ مشارکت داشته باشد، از نگاه جمهوری اسلامی هدف مشروع محسوب میشود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی با وجود مخالفت برخی مقامهای ارشد و نارضایتی مسعود پزشکیان، رییسجمهور جمهوری اسلامی، و با نقشآفرینی مستقیم احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، انجام شده است.
کاخ سفید با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شود اعلام کرد اگر تهران واقعیت شکست را نپذیرد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ضربه شدیدتری وارد خواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد رویارویی گستردهتر با جمهوری اسلامی ادامه دارد و موضوع خلع سلاح حزبالله در همین چارچوب پیگیری میشود. وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت جنگ وارد «مرحله جدیدی» شده و فهرست تازهای از اهداف برای حمله تصویب شده است.
شبکه پرستیوی به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ پاسخ منفی داده و تاکید کرده است پایان جنگ تنها بر اساس شرایط و زمانبندی مورد نظر تهران خواهد بود.
روایتهای مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی است پنجم فروردین نقاط مختلف ایران از جمله شیراز، تهران، اندیمشک، چابهار، جم، کمالشهر، آذرشهر، بندرعباس و نوشهر هدف حملات قرار گرفتهاند.
