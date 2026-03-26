مقر سپاه در چمستان مازندران هدف حمله قرار گرفت
بر اساس پیامهای دریافتی از مخاطبان ایراناینترنشنال بعدازظهر پنجشنبه مقر سپاه در چمستان مازندران هدف حمله قرار گرفت.
پیامهای مخاطبان، ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۲:۴۵ ظهر پنجشنبه صدای دستکم پنج انفجار در همدان شنیده شد و به گفته برخی مخاطبان، محل انفجارها حوالی میدان باباطاهر و مقر سپاه انصارالحسین بوده است.
در پیامی دیگر آمده است ساعت ۱۲:۵۰ ظهر پنجشنبه، ساختمان اطلاعات سپاه در همدان هدف بمباران قرار گرفت.
همچنین مخاطبان گزارش دادند ظهر پنجشنبه کوههای اطراف کرمانشاه در محدوده تنگه کنشت و چند نقطه دیگر هدف حمله قرار گرفت و پس از بمباران، انفجارها ادامه داشته است. به گفته این منابع، یک انبار مهمات هدف قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، صبح پنجشنبه در نقاطی از تهران صدای انفجار شنیده شده است.
مخاطبی در پیامی نوشت از ساعت ۹:۳۰ صبح پنجشنبه، تعداد زیادی انفجار در غرب تهران رخ داده است.
یک مخاطب دیگر نیز گزارش داد صنایع نظامی دفاعی ورنامخواست در استان اصفهان هدف قرار گرفته و از آن زمان آب این شهر قطع شده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان از وقوع حملات و انفجارهای گسترده در چند شهر ایران در بامداد پنجشنبه ششم فروردین حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در بندرعباس حوالی ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، اطراف اسکله رجایی و منطقه هوانیروز هدف حملات سنگین قرار گرفتهاند.
در اصفهان نیز شهروندان از شنیده شدن انفجارهای مهیب در سراسر شهر از حدود ساعت ۰۳:۱۰ بامداد به مدت نزدیک به ۱۰ دقیقه خبر دادهاند. به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۰۵:۰۰ بامداد موج جدیدی از انفجارهای شدید در این شهر رخ داده است.
همچنین گزارش شده که مناطق اطراف از جمله شاهینشهر، بهارستان و مبارکه نیز هدف حملات قرار گرفتهاند. در نزدیکی ورنامخواست، یک مجموعه صنایع نظامی دو بار هدف حمله قرار گرفته و همزمان قطعی آب در این منطقه گزارش شده است.
بر اساس پیامهای رسیده از مخاطبان، شامگاه چهارشنبه صداهای انفجار و تحرکات امنیتی در چند شهر گزارش شده است.
به گفته مخاطبان، ساعت ۲۳:۱۵ در محدوده تهرانپارس صدای انفجار شدید شنیده شد و همزمان گزارشهایی از شنیده شدن چند انفجار در شمالغرب تهران، در محدوده چیتگر و بزرگراه باقری، منتشر شده است. برخی شهروندان از شنیده شدن چهار انفجار مهیب در این مناطق خبر دادهاند.
در تبریز نیز عصر چهارشنبه در محدوده اندیشه انفجار مهیب گزارش شده است.
همچنین گزارشهایی از درگیری پدافند هوایی در آسمان شهر تایباد در شامگاه چهارشنبه منتشر شده است.
در تهران، در اتوبان باقری مسیر شمال به جنوب و زیر پل زینالدین نیز استقرار ایست بازرسی گزارش شده است.
بر اساس پیامهای دریافتی از مخاطبان، بعدازظهر چهارشنبه در محدوده پردیسان قم، از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ صدای مداوم جنگندهها در آسمان شنیده شده است.
یک مخاطب دیگر گزارش داد عصر چهارشنبه در روستای مشند آستارا صدای انفجار مهیب شنیده شده است.
همچنین بر اساس گزارشهای مردمی، در آستارا ایست بازرسی شدید برقرار شده و تمامی خودروها بازرسی میشوند.
در پیامی دیگر آمده است شامگاه چهارشنبه در محدوده شهرک خانه دریا در استان مازندران، صدای پهپاد با شدت زیاد و در ارتفاع پایین شنیده شده است.