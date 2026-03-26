ارتش اسرائیل: یک حمله موشکی جدید از ایران شناسایی شده است
ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک حمله موشکی جدید از ایران شناسایی شده است.
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داد روسیه در آستانه تکمیل ارسال مرحلهای پهپاد، دارو و مواد غذایی به ایران است؛ اقدامی که به گفته این منابع با هدف حمایت از تهران در جریان درگیریها انجام میشود.
دو مقام آگاه به این روزنامه گفتند مقامهای ارشد ایران و روسیه چند روز پس از حمله اسرائیل و آمریکا به تهران، بهطور محرمانه درباره تحویل پهپاد گفتوگو کردند. روند ارسال از اوایل ماه مارس آغاز شد و قرار بود تا پایان همان ماه تکمیل شود.
به گفته افراد مطلع، مسکو روابط نزدیکی با تهران دارد و پیشتر با ارائه تصاویر ماهوارهای، دادههای هدفگیری و پشتیبانی اطلاعاتی از ایران حمایت کرده است. ارسال پهپاد میتواند نخستین نشانه از ارائه حمایت نظامی مرگبار مستقیم روسیه به ایران از زمان آغاز جنگ باشد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره این گزارش گفت: «در حال حاضر اخبار جعلی زیادی منتشر میشود. یک چیز درست است: ما به گفتوگو با رهبری ایران ادامه میدهیم.»
یک مقام ارشد غربی به فایننشال تایمز گفت مسکو نهتنها برای تقویت توان نظامی ایران، بلکه برای پشتیبانی از ثبات سیاسی حکومت تهران وارد عمل شده است.
روسیه در مواضع علنی خود بر ارسال کمکهای بشردوستانه تاکید کرده و هفته گذشته اعلام کرد بیش از ۱۳ تن دارو از مسیر جمهوری آذربایجان به ایران فرستاده و قصد دارد این ارسالها را ادامه دهد.
در این گزارش همچنین آمده است ایران از زمان آغاز درگیریها بیش از سه هزار پهپاد یکطرفه تهاجمی شلیک کرده و روسیه نیز از سال ۲۰۲۳ پهپادهایی بر پایه طرحهای ایرانی برای استفاده در جنگ اوکراین تولید و اصلاح کرده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان از وقوع حملات و انفجارهای گسترده در چند شهر ایران در بامداد پنجشنبه ششم فروردین حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در بندرعباس حوالی ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، اطراف اسکله رجایی و منطقه هوانیروز هدف حملات سنگین قرار گرفتهاند.
در اصفهان نیز شهروندان از شنیده شدن انفجارهای مهیب در سراسر شهر از حدود ساعت ۰۳:۱۰ بامداد به مدت نزدیک به ۱۰ دقیقه خبر دادهاند. به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۰۵:۰۰ بامداد موج جدیدی از انفجارهای شدید در این شهر رخ داده است.
همچنین گزارش شده که مناطق اطراف از جمله شاهینشهر، بهارستان و مبارکه نیز هدف حملات قرار گرفتهاند. در نزدیکی ورنامخواست، یک مجموعه صنایع نظامی دو بار هدف حمله قرار گرفته و همزمان قطعی آب در این منطقه گزارش شده است.
در بیستوهفتمین روز جنگ، مقامهای منطقهای و بینالمللی مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی و در قبال ادامه درگیریها اتخاذ کردند و همزمان حملات متقابل ادامه یافت.
وزیر مشاور امارات جمهوری اسلامی را به «تلاش برای ایجاد شوک مرگبار» در اقتصاد جهانی متهم کرد و گفت کشورش خواهان «حلوفصل قاطع و نهایی» مسائلی است که حکومت ایران در منطقه ایجاد کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران منافع آمریکا را در هر نقطهای که شناسایی کند هدف قرار خواهد داد و افزود هر همسایهای که در این جنگ مشارکت داشته باشد، از نگاه جمهوری اسلامی هدف مشروع محسوب میشود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی با وجود مخالفت برخی مقامهای ارشد و نارضایتی مسعود پزشکیان، رییسجمهور جمهوری اسلامی، و با نقشآفرینی مستقیم احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، انجام شده است.
کاخ سفید با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شود اعلام کرد اگر تهران واقعیت شکست را نپذیرد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ضربه شدیدتری وارد خواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد رویارویی گستردهتر با جمهوری اسلامی ادامه دارد و موضوع خلع سلاح حزبالله در همین چارچوب پیگیری میشود. وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت جنگ وارد «مرحله جدیدی» شده و فهرست تازهای از اهداف برای حمله تصویب شده است.
شبکه پرستیوی به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ پاسخ منفی داده و تاکید کرده است پایان جنگ تنها بر اساس شرایط و زمانبندی مورد نظر تهران خواهد بود.
روایتهای مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی است پنجم فروردین نقاط مختلف ایران از جمله شیراز، تهران، اندیمشک، چابهار، جم، کمالشهر، آذرشهر، بندرعباس و نوشهر هدف حملات قرار گرفتهاند.
جزییات رویدادهای این روز را اینجا بخوانید.
به گزارش بلومبرگ فروش نفت عربستان سعودی به چین و هند، دو واردکننده بزرگ آسیایی، قرار است در ماه آینده کمتر از حد معمول باشد.
شرکت آرامکوی سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، طبق گفته معاملهگران آگاه از موضوع، قرار است در ماه آوریل حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت خام به مشتریان در چین ارسال کند. این رقم کمتر از میزان معمول است. این رقم در قیاس با ماه گذشته هشت میلیون بشکه کمتر است.
همچنین انتظار میرود ارسال نفت به خریداران در هند نیز کاهش یابد.
وزرای خارجه قدرتهای اصلی غربی این هفته در فرانسه گرد هم میآیند تا درباره پیامدهای دو جنگ جاری در ایران و اوکراین و بیثباتی اقتصادی ناشی از آنها گفتوگو کنند.
یکی از اولویتهای این نشست ارائه گزارشی از سوی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی در روز جمعه هفتم فروردین است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامهای اروپایی نوشته است که متحدان واشینگتن در گروه هفت امیدوارند تصویر روشنتری از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران به دست آورند و همچنین مشخص شود آیا مسیر دیپلماتیک معناداری برای پایان دادن به این درگیری وجود دارد یا نه.
به گزارش این رسانه، تنگه هرمز نیز یکی از موضوعات مهم این جلسه خواهد بود.