فرانسه با ۳۵ کشور درباره ماموریت آینده در تنگه هرمز تماس گرفت
فرانسه اعلام کرد که عالیترین مقام نظامی این کشور پنجشنبه با حدود ۳۵ کشور برای مأموریتی جهت بازگشایی تنگه هرمز پس از پایان جنگ آمریکا-اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفتوگوهایی انجام داده است.
متحدان غربی ایالات متحده گفتهاند که در درگیری جاری شرکت نخواهند کرد اما فعالیتهای پشتپرده نشاندهنده نگرانی از این است که پس از جنگ، جمهوری اسلامی ممکن است به تهدید این آبراه که حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت را حمل میکند، ادامه دهد.
وزارت دفاع فرانسه در بیانیه خود نام ۳۵ کشور را که در یک کنفرانس ویدئویی با فابین ماندون رییس ستاد نیروهای مسلح فرانسه گفتوگو کردند ذکر نکرد، اما گفت که آنها از همه قارهها بودهاند.